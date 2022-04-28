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Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне - РИА Новости, 28.04.2022
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Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне
Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне - РИА Новости, 28.04.2022
Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне
Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:08
2022-04-28T17:08
в мире
украина
денис шмыгаль
снг
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.Законопроект зарегистрирован в Раде в четверг. Его инициатор – премьер Украины Денис Шмыгаль. Текст самого документа на сайте парламента на данный момент отсутствует.Соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой отечественной войне было подписано в 2011 году. Оно, в частности, предусматривает, что его участники обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях их стран, предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства над воинскими захоронениями и памятниками.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
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в мире, украина, денис шмыгаль, снг, великая отечественная война (1941-1945)
17:08 28.04.2022
 
Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне

В Раду внесли проект о выходе из соглашения об увековечивании памяти народов СНГ в войне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.
Законопроект зарегистрирован в Раде в четверг. Его инициатор – премьер Украины Денис Шмыгаль. Текст самого документа на сайте парламента на данный момент отсутствует.
Соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой отечественной войне было подписано в 2011 году. Оно, в частности, предусматривает, что его участники обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях их стран, предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства над воинскими захоронениями и памятниками.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
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В миреУкраинаДенис ШмыгальСНГВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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