https://ria.ru/20220428/zakonoproekt-1785989224.html

Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне

Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне - РИА Новости, 28.04.2022

Украина может выйти из соглашения о памяти народов СНГ в войне

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:08

2022-04-28T17:08

2022-04-28T17:08

в мире

украина

денис шмыгаль

снг

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.Законопроект зарегистрирован в Раде в четверг. Его инициатор – премьер Украины Денис Шмыгаль. Текст самого документа на сайте парламента на данный момент отсутствует.Соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой отечественной войне было подписано в 2011 году. Оно, в частности, предусматривает, что его участники обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях их стран, предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства над воинскими захоронениями и памятниками.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.

https://ria.ru/20220428/sud-1785972993.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, денис шмыгаль, снг, великая отечественная война (1941-1945)