https://ria.ru/20220428/zakon-1785867353.html

Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае

Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае - РИА Новости, 28.04.2022

Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае

Закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии, об отмене списания социальных выплат за долги, о делистинге российских бумаг с иностранных бирж и... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:13

2022-04-28T09:13

2022-04-28T09:13

общество

ссср

германия

вячеслав володин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии, об отмене списания социальных выплат за долги, о делистинге российских бумаг с иностранных бирж и другие законы вступают в силу в мае, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Установлена ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе", - написал политик в Telegram-канале.Отмечается, что деяния могут повлечь штраф до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток, напомнил парламентарий. Кроме того, с мая должникам не спишут социальные выплаты с банковских счетов без письменного разрешения гражданина.Уточняется, что родители смогут воспользоваться новой мерой поддержки - оформить пособие на ребенка от 8 до 17 лет, уточнил он. Другая мера позволит детям, получающим пособие по потере кормильца или инвалидности сохранить выплату при трудоустройстве от центра занятости.Также он напомнил, что российские компании должны до 5 мая расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок. Изменения коснутся и банковских переводов. Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей увеличится с 600 тысяч до одного миллиона рублей, отметил Володин.Правительство будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий для экспортного контроля, добавил политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/vyplaty-1785578269.html

ссср

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ссср, германия, вячеслав володин, россия