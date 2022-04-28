https://ria.ru/20220428/zakon-1785867353.html
Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае
Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае - РИА Новости, 28.04.2022
Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае
Закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии, об отмене списания социальных выплат за долги, о делистинге российских бумаг с иностранных бирж и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:13
2022-04-28T09:13
2022-04-28T09:13
общество
ссср
германия
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии, об отмене списания социальных выплат за долги, о делистинге российских бумаг с иностранных бирж и другие законы вступают в силу в мае, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Установлена ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе", - написал политик в Telegram-канале.Отмечается, что деяния могут повлечь штраф до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток, напомнил парламентарий. Кроме того, с мая должникам не спишут социальные выплаты с банковских счетов без письменного разрешения гражданина.Уточняется, что родители смогут воспользоваться новой мерой поддержки - оформить пособие на ребенка от 8 до 17 лет, уточнил он. Другая мера позволит детям, получающим пособие по потере кормильца или инвалидности сохранить выплату при трудоустройстве от центра занятости.Также он напомнил, что российские компании должны до 5 мая расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок. Изменения коснутся и банковских переводов. Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей увеличится с 600 тысяч до одного миллиона рублей, отметил Володин.Правительство будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий для экспортного контроля, добавил политик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, германия, вячеслав володин, россия
Закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае
Спикер ГД Володин: закон, исключающий списание соцвыплат за долги, вступит в силу в мае
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии, об отмене списания социальных выплат за долги, о делистинге российских бумаг с иностранных бирж и другие законы вступают в силу в мае, рассказал
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Установлена ответственность за отождествление роли СССР
и фашистской Германии
в ходе Второй мировой войны. Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе", - написал политик в Telegram-канале.
Отмечается, что деяния могут повлечь штраф до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток, напомнил парламентарий. Кроме того, с мая должникам не спишут социальные выплаты с банковских счетов без письменного разрешения гражданина.
Уточняется, что родители смогут воспользоваться новой мерой поддержки - оформить пособие на ребенка от 8 до 17 лет, уточнил он. Другая мера позволит детям, получающим пособие по потере кормильца или инвалидности сохранить выплату при трудоустройстве от центра занятости.
Также он напомнил, что российские компании должны до 5 мая расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок. Изменения коснутся и банковских переводов. Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей увеличится с 600 тысяч до одного миллиона рублей, отметил Володин.
Правительство будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий для экспортного контроля, добавил политик.