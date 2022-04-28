https://ria.ru/20220428/zakon-1785847483.html

США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы

США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы - РИА Новости, 28.04.2022

США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T00:07

2022-04-28T00:07

2022-04-28T00:07

в мире

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

https://ria.ru/20220427/blinken-1785844064.html

сша

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина