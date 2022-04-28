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США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы - РИА Новости, 28.04.2022
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США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы - РИА Новости, 28.04.2022
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы
Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:07
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в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.
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в мире, сша, украина
00:07 28.04.2022
 
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы

США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.
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