https://ria.ru/20220428/zakon-1785847483.html
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы - РИА Новости, 28.04.2022
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы
Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:07
2022-04-28T00:07
2022-04-28T00:07
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.
https://ria.ru/20220427/blinken-1785844064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы
США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев