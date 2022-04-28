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Суд оштрафовал Google за неудаление в YouTube клипа Моргенштерна
Суд оштрафовал Google за неудаление в YouTube клипа Моргенштерна - РИА Новости, 28.04.2022
Суд оштрафовал Google за неудаление в YouTube клипа Моргенштерна
Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за неудаление в YouTube клипа рэпера Алишера Моргенштерна... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:23
2022-04-28T11:23
2022-04-28T11:26
youtube
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
культура
google
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за неудаление в YouTube клипа рэпера Алишера Моргенштерна "Розовое вино", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен в связи с тем, что, по мнению Роскомнадзора, в клипе присутствует информация о способах изготовления и использования наркотических средств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, моргенштерн (алишер моргенштерн), происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), культура, google
11:23 28.04.2022 (обновлено: 11:26 28.04.2022)
Суд оштрафовал Google за неудаление в YouTube клипа Моргенштерна
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление в YouTube клипа Моргенштерна