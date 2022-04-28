https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1786009765.html
Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время
Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, сообщил, что находится в большом стрессе и в ближайшие недели планирует... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:15
2022-04-28T18:15
2022-04-28T18:18
в мире
тревор рид
сша
россия
турция
константин ярошенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, сообщил, что находится в большом стрессе и в ближайшие недели планирует выспаться и прийти в себя.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Я бы хотел выспаться", - сказал Ярошенко в интервью RT, отвечая на вопрос, как он планирует провести ближайшие несколько недель."Большой стресс был произведен, конечно, для меня, физические мучения, потому что был закован в кандалы, в наручники, более суток меня не расковывали. Сейчас только мне прийти в себя, с моим потерянным здоровьем, подорванным властями США, после всех пыток и страданий, которые я перенес", - добавил он.Ярошенко отметил, что сначала намерен выспаться и прийти в себя, а дальше "жизнь покажет, как дело пойдет дальше".
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785974622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тревор рид, сша, россия, турция, константин ярошенко
18:15 28.04.2022 (обновлено: 18:18 28.04.2022)
Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время
Ярошенко сообщил, что находится в большом стрессе и в ближайшие недели планирует выспаться