https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1786009765.html

Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время

Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко рассказал о планах на ближайшее время

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, сообщил, что находится в большом стрессе и в ближайшие недели планирует... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:15

2022-04-28T18:15

2022-04-28T18:18

в мире

тревор рид

сша

россия

турция

константин ярошенко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, сообщил, что находится в большом стрессе и в ближайшие недели планирует выспаться и прийти в себя.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Я бы хотел выспаться", - сказал Ярошенко в интервью RT, отвечая на вопрос, как он планирует провести ближайшие несколько недель."Большой стресс был произведен, конечно, для меня, физические мучения, потому что был закован в кандалы, в наручники, более суток меня не расковывали. Сейчас только мне прийти в себя, с моим потерянным здоровьем, подорванным властями США, после всех пыток и страданий, которые я перенес", - добавил он.Ярошенко отметил, что сначала намерен выспаться и прийти в себя, а дальше "жизнь покажет, как дело пойдет дальше".

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785974622.html

сша

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тревор рид, сша, россия, турция, константин ярошенко