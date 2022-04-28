https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785974622.html

Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы

Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:11

2022-04-28T16:11

2022-04-28T16:11

в мире

тревор рид

сша

россия

турция

состояние здоровья летчика ярошенко

константин ярошенко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Меня забрали ночью... дали 10 минут... быстро меня выдернули. (Не дали взять - ред.) Никаких вещей, никаких документов, а у меня там было много официальных моих документов, которые я хотел по суду в дальнейшем (использовать)", - рассказал Ярошенко в интервью "России 24"."Дали старые обноски – брюки, майку. Все, сказали, иди. Это тюремная одежда", - сказал он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785966388.html

сша

россия

турция

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Наталья Макарова

в мире, тревор рид, сша, россия, турция, состояние здоровья летчика ярошенко, константин ярошенко