https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785974622.html
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:11
2022-04-28T16:11
2022-04-28T16:11
в мире
тревор рид
сша
россия
турция
состояние здоровья летчика ярошенко
константин ярошенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Меня забрали ночью... дали 10 минут... быстро меня выдернули. (Не дали взять - ред.) Никаких вещей, никаких документов, а у меня там было много официальных моих документов, которые я хотел по суду в дальнейшем (использовать)", - рассказал Ярошенко в интервью "России 24"."Дали старые обноски – брюки, майку. Все, сказали, иди. Это тюремная одежда", - сказал он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785966388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тревор рид, сша, россия, турция, состояние здоровья летчика ярошенко, константин ярошенко
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы
Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали старую одежду, не разрешили взять документы