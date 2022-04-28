Рейтинг@Mail.ru
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785974622.html
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:11
2022-04-28T16:11
в мире
тревор рид
сша
россия
турция
состояние здоровья летчика ярошенко
константин ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785815380_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_71117451029881e23598825c7c6794d7.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Меня забрали ночью... дали 10 минут... быстро меня выдернули. (Не дали взять - ред.) Никаких вещей, никаких документов, а у меня там было много официальных моих документов, которые я хотел по суду в дальнейшем (использовать)", - рассказал Ярошенко в интервью "России 24"."Дали старые обноски – брюки, майку. Все, сказали, иди. Это тюремная одежда", - сказал он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785966388.html
сша
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785815380_184:0:886:526_1920x0_80_0_0_e058a9f51285328105b27a9684cd9ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тревор рид, сша, россия, турция, состояние здоровья летчика ярошенко, константин ярошенко
16:11 28.04.2022
 
Ярошенко рассказал, что на обмен ему не разрешили взять вещи и документы

Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали старую одежду, не разрешили взять документы

Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы.
Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
"Меня забрали ночью... дали 10 минут... быстро меня выдернули. (Не дали взять - ред.) Никаких вещей, никаких документов, а у меня там было много официальных моих документов, которые я хотел по суду в дальнейшем (использовать)", - рассказал Ярошенко в интервью "России 24".
"Дали старые обноски – брюки, майку. Все, сказали, иди. Это тюремная одежда", - сказал он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
Вчера, 15:45
Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно
 
В миреТревор РидСШАРоссияТурцияСостояние здоровья летчика ЯрошенкоКонстантин Ярошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала