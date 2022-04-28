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Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно
Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно
Летчик Константин Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно, позвонив жене, и до последнего момента не верил, что он состоится. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:45
2022-04-28T15:45
в мире
тревор рид
сша
либерия
россия
константин ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно, позвонив жене, и до последнего момента не верил, что он состоится.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Я позвонил жене случайно, потому что мало минут оставалось… Она чуть не плачет, говорит - звонил адвокат, сказал, что ему позвонил прокурор США, что говорятся документы в срочном порядке. Обратились к судье о моей экстрадиции и дальнейшем обмене на гражданина США", - сказал летчик в эфире "Россия 24".Он добавил, что до последнего момента не верил, что обмен состоится.Ярошенко перед обменом предупредили, что, если будет любая заминка или Рид будет не готов, его сразу увезут обратно в тюрьму. "Так меня не охраняли, даже когда из Либерии вывозили", - заметил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Россиянина арестовали в мае 2010 года в Либерии.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785964558.html
https://ria.ru/20220428/obmen-1785959878.html
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в мире, тревор рид, сша, либерия, россия, константин ярошенко
15:45 28.04.2022
 
Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно

Летчик Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно, позвонив жене

© Пул 03/TelegramРоссийский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
© Пул 03/Telegram
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно, позвонив жене, и до последнего момента не верил, что он состоится.
Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
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Ярошенко рассказал о стоимости телефонных разговоров с семьей из тюрьмы
"Я позвонил жене случайно, потому что мало минут оставалось… Она чуть не плачет, говорит - звонил адвокат, сказал, что ему позвонил прокурор США, что говорятся документы в срочном порядке. Обратились к судье о моей экстрадиции и дальнейшем обмене на гражданина США", - сказал летчик в эфире "Россия 24".
Он добавил, что до последнего момента не верил, что обмен состоится.
Ярошенко перед обменом предупредили, что, если будет любая заминка или Рид будет не готов, его сразу увезут обратно в тюрьму. "Так меня не охраняли, даже когда из Либерии вывозили", - заметил он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Россиянина арестовали в мае 2010 года в Либерии.
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В миреТревор РидСШАЛиберияРоссияКонстантин Ярошенко
 
 
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