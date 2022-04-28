https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785966388.html

Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно

Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно

Летчик Константин Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно, позвонив жене, и до последнего момента не верил, что он состоится. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:45

2022-04-28T15:45

2022-04-28T15:45

в мире

тревор рид

сша

либерия

россия

константин ярошенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко рассказал, что о готовящемся обмене узнал случайно, позвонив жене, и до последнего момента не верил, что он состоится.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Я позвонил жене случайно, потому что мало минут оставалось… Она чуть не плачет, говорит - звонил адвокат, сказал, что ему позвонил прокурор США, что говорятся документы в срочном порядке. Обратились к судье о моей экстрадиции и дальнейшем обмене на гражданина США", - сказал летчик в эфире "Россия 24".Он добавил, что до последнего момента не верил, что обмен состоится.Ярошенко перед обменом предупредили, что, если будет любая заминка или Рид будет не готов, его сразу увезут обратно в тюрьму. "Так меня не охраняли, даже когда из Либерии вывозили", - заметил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Россиянина арестовали в мае 2010 года в Либерии.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785964558.html

https://ria.ru/20220428/obmen-1785959878.html

сша

либерия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тревор рид, сша, либерия, россия, константин ярошенко