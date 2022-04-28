https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785964558.html
Ярошенко рассказал о стоимости телефонных разговоров с семьей из тюрьмы
Ярошенко рассказал о стоимости телефонных разговоров с семьей из тюрьмы - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал о стоимости телефонных разговоров с семьей из тюрьмы
Летчик Константин Ярошенко рассказал, что из тюрьмы в США мог звонить семье каждый день, но минута разговора стоила доллар. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:39
2022-04-28T15:39
2022-04-28T15:45
в мире
тревор рид
сша
россия
турция
константин ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко рассказал, что из тюрьмы в США мог звонить семье каждый день, но минута разговора стоила доллар.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью. "Я мог звонить (домой) каждый день, но если звонить за рубеж стоит около доллара за минуту", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ярошенко добавил, что его письма доходили с большим опозданием, вероятно, из-за жестких проверок.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785956092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тревор рид, сша, россия, турция, константин ярошенко
15:39 28.04.2022 (обновлено: 15:45 28.04.2022)
Ярошенко рассказал о стоимости телефонных разговоров с семьей из тюрьмы
Ярошенко рассказал, что минута разговора с домом из тюрьмы США стоила доллар