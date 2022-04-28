https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785956092.html

Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики

Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:04

2022-04-28T15:04

2022-04-28T15:38

в мире

тревор рид

либерия

сша

россия

константин ярошенко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Мне не предлагали перевозить никакие наркотики", - заявил Ярошенко в эфире телеканала "Россия 24"."Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более, я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785951832.html

либерия

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тревор рид, либерия, сша, россия, константин ярошенко