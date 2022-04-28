https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785956092.html
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:04
2022-04-28T15:04
2022-04-28T15:38
в мире
тревор рид
либерия
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константин ярошенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Мне не предлагали перевозить никакие наркотики", - заявил Ярошенко в эфире телеканала "Россия 24"."Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более, я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785951832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, тревор рид, либерия, сша, россия, константин ярошенко
15:04 28.04.2022 (обновлено: 15:38 28.04.2022)
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о диппочте