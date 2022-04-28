Рейтинг@Mail.ru
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785956092.html
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:04
2022-04-28T15:38
в мире
тревор рид
либерия
сша
россия
константин ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785830584_346:0:3985:2047_1920x0_80_0_0_170b4e3789b65b9a211b9c5a14211c9c.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Мне не предлагали перевозить никакие наркотики", - заявил Ярошенко в эфире телеканала "Россия 24"."Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более, я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785951832.html
либерия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785830584_882:0:3611:2047_1920x0_80_0_0_2752137c07b27227f424991c3b719ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тревор рид, либерия, сша, россия, константин ярошенко
15:04 28.04.2022 (обновлено: 15:38 28.04.2022)
 
Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики

Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о диппочте

© Пул 03/TelegramРоссийский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
© Пул 03/Telegram
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.
Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
"Мне не предлагали перевозить никакие наркотики", - заявил Ярошенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более, я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета", - добавил он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Вчера, 14:50
Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной
 
В миреТревор РидЛиберияСШАРоссияКонстантин Ярошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала