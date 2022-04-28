https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785952287.html

Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России

Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России

Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что верил, что Россия его не бросит, и ощущал поддержку властей РФ и МИД. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:51

2022-04-28T14:51

2022-04-28T15:14

константин ярошенко

в мире

сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что верил, что Россия его не бросит, и ощущал поддержку властей РФ и МИД.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью. "Вера меня держала всегда, потому что я знал, что наша страна меня не бросит. Не знаю, почему, но я был в этом уверен", - заявил Ярошенко в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что его поддерживало правительство РФ. "В особенности МИД и Сергей Викторович (Лавров - ред.)", - сказал он. Ярошенко отметил, что ощущал и поддержку посла РФ в США Анатолия Антонова.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785898196.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин ярошенко, в мире, сша, россия