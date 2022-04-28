https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785952287.html
Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России
Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что верил, что Россия его не бросит, и ощущал поддержку властей РФ и МИД. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:51
2022-04-28T14:51
2022-04-28T15:14
константин ярошенко
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что верил, что Россия его не бросит, и ощущал поддержку властей РФ и МИД.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью. "Вера меня держала всегда, потому что я знал, что наша страна меня не бросит. Не знаю, почему, но я был в этом уверен", - заявил Ярошенко в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что его поддерживало правительство РФ. "В особенности МИД и Сергей Викторович (Лавров - ред.)", - сказал он. Ярошенко отметил, что ощущал и поддержку посла РФ в США Анатолия Антонова.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785898196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин ярошенко, в мире, сша, россия
14:51 28.04.2022 (обновлено: 15:14 28.04.2022)
Ярошенко заявил, что чувствовал поддержку России
Летчик Ярошенко: верил, что Россия не бросит, ощущал поддержку властей и МИД