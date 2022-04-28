https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785951832.html

Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной

Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной

Американские СМИ - это большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению, им верить нельзя, заявил российский летчик Константин Ярошенко,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:50

2022-04-28T14:50

2022-04-28T15:21

константин ярошенко

сша

тревор рид

в мире

россия

турция

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американские СМИ - это большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению, им верить нельзя, заявил российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США."Американским СМИ верить - это просто себя не уважать... Это просто большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению. Показывают то, что им в дальнейшем будет выгодно". - сказал Ярошенко в интервью "России 24".Он рассказал, что старался получать информацию из российских средств массовой информации.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785916839.html

сша

россия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

константин ярошенко, сша, тревор рид, в мире, россия, турция