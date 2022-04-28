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Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной
Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной
Американские СМИ - это большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению, им верить нельзя, заявил российский летчик Константин Ярошенко,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:50
2022-04-28T15:21
константин ярошенко
сша
тревор рид
в мире
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американские СМИ - это большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению, им верить нельзя, заявил российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США."Американским СМИ верить - это просто себя не уважать... Это просто большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению. Показывают то, что им в дальнейшем будет выгодно". - сказал Ярошенко в интервью "России 24".Он рассказал, что старался получать информацию из российских средств массовой информации.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
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константин ярошенко, сша, тревор рид, в мире, россия, турция
14:50 28.04.2022 (обновлено: 15:21 28.04.2022)
 
Ярошенко назвал американские СМИ большой лживой машиной

Ярошенко об американских СМИ: это большая лживая машина, прочищающая мозги американцам

Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американские СМИ - это большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению, им верить нельзя, заявил российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США.
"Американским СМИ верить - это просто себя не уважать... Это просто большая лживая машина, которая прочищает мозги американскому населению. Показывают то, что им в дальнейшем будет выгодно". - сказал Ярошенко в интервью "России 24".
Он рассказал, что старался получать информацию из российских средств массовой информации.
Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
Вчера, 12:35
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды
 
Константин ЯрошенкоСШАТревор РидВ миреРоссияТурция
 
 
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