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Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку
Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, поблагодарил россиян за поддержку на протяжении всех 12 лет, которые... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:46
2022-04-28T12:46
сша
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, поблагодарил россиян за поддержку на протяжении всех 12 лет, которые отправляли ему письма, открытки и даже деньги."Я благодарю всех граждан Российской Федерации, всех, кто мне помог в эти очень тяжелые 12 лет: и финансово, и морально – писали мне письма, открытки. Хочу вас всех поблагодарить от всего сердца!" - сказал Ярошенко в интервью "Известиям"."Каждая маленькая поддержка, маленькое письмо. Слали мне деньги, по чуть-чуть... со всей Российской Федерации: из Сибири, Урала, Дальнего Востока", - вспоминает он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785911486.html
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сша, общество
12:46 28.04.2022
 
Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку

Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку, письма и открытки

© Пул 03/TelegramРоссийский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
© Пул 03/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, поблагодарил россиян за поддержку на протяжении всех 12 лет, которые отправляли ему письма, открытки и даже деньги.
"Я благодарю всех граждан Российской Федерации, всех, кто мне помог в эти очень тяжелые 12 лет: и финансово, и морально – писали мне письма, открытки. Хочу вас всех поблагодарить от всего сердца!" - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
12:18
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам
"Каждая маленькая поддержка, маленькое письмо. Слали мне деньги, по чуть-чуть... со всей Российской Федерации: из Сибири, Урала, Дальнего Востока", - вспоминает он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
11:45
Ярошенко заявил, что в тюрьме стал забывать родной язык
 
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