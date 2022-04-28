https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785919025.html

Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку

Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко поблагодарил россиян за поддержку

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, поблагодарил россиян за поддержку на протяжении всех 12 лет, которые... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:46

2022-04-28T12:46

2022-04-28T12:46

сша

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, поблагодарил россиян за поддержку на протяжении всех 12 лет, которые отправляли ему письма, открытки и даже деньги."Я благодарю всех граждан Российской Федерации, всех, кто мне помог в эти очень тяжелые 12 лет: и финансово, и морально – писали мне письма, открытки. Хочу вас всех поблагодарить от всего сердца!" - сказал Ярошенко в интервью "Известиям"."Каждая маленькая поддержка, маленькое письмо. Слали мне деньги, по чуть-чуть... со всей Российской Федерации: из Сибири, Урала, Дальнего Востока", - вспоминает он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785911486.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, общество