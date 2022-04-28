https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785916839.html
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что хотел бы привлечь власти США к юридической ответственности через российские суды за то, что они сделали с ним. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:35
2022-04-28T12:35
2022-04-28T12:35
россия
сша
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что хотел бы привлечь власти США к юридической ответственности через российские суды за то, что они сделали с ним."Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности... с предоставлением всех фактов, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня. Если, конечно, получится. Я бы хотел это дело продолжить в юридическом плане через наши суды, чтобы показать всему мировому сообществу, что произвели власти США в отношении меня", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785831158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды
Летчик Ярошенко хотел бы привлечь власти США к ответственности за то, что с ним сделали