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Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что хотел бы привлечь власти США к юридической ответственности через российские суды за то, что они сделали с ним. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:35
2022-04-28T12:35
россия
сша
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что хотел бы привлечь власти США к юридической ответственности через российские суды за то, что они сделали с ним."Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности... с предоставлением всех фактов, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня. Если, конечно, получится. Я бы хотел это дело продолжить в юридическом плане через наши суды, чтобы показать всему мировому сообществу, что произвели власти США в отношении меня", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
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россия, сша, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко
12:35 28.04.2022
 
Ярошенко хотел бы привлечь США к ответственности через российские суды

Летчик Ярошенко хотел бы привлечь власти США к ответственности за то, что с ним сделали

Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что хотел бы привлечь власти США к юридической ответственности через российские суды за то, что они сделали с ним.
"Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности... с предоставлением всех фактов, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня. Если, конечно, получится. Я бы хотел это дело продолжить в юридическом плане через наши суды, чтобы показать всему мировому сообществу, что произвели власти США в отношении меня", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Константин Ярошенко встретился с родными в Москве
Вчера, 21:01
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
 
РоссияСШАКонстантин ЯрошенкоСостояние здоровья летчика Ярошенко
 
 
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