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Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:18
2022-04-28T12:18
константин ярошенко
сша
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к полетам.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции."Пока не знаю, но конечно, хочется полетать", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, куда он пойдет работать.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html
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константин ярошенко, сша, россия, состояние здоровья летчика ярошенко
12:18 28.04.2022
 
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам

Вернувшийся из американской тюрьмы Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к полетам.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции.
"Пока не знаю, но конечно, хочется полетать", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, куда он пойдет работать.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
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Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США
 
Константин ЯрошенкоСШАРоссияСостояние здоровья летчика Ярошенко
 
 
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