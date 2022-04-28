https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785911486.html
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:18
2022-04-28T12:18
2022-04-28T12:18
константин ярошенко
сша
россия
состояние здоровья летчика ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к полетам.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции."Пока не знаю, но конечно, хочется полетать", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, куда он пойдет работать.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин ярошенко, сша, россия, состояние здоровья летчика ярошенко
Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам
Вернувшийся из американской тюрьмы Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам