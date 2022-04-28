https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785911486.html

Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам

Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что хотел бы вернуться к полетам

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:18

2022-04-28T12:18

2022-04-28T12:18

константин ярошенко

сша

россия

состояние здоровья летчика ярошенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, заявил, что пока не знает, где будет работать, но хотел бы вернуться к полетам.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции."Пока не знаю, но конечно, хочется полетать", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, куда он пойдет работать.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин ярошенко, сша, россия, состояние здоровья летчика ярошенко