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Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:14
2022-04-28T12:17
в мире
виктор бут
тревор рид
нью-йорк (город)
таиланд
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма."Так точно. Это я знаю, по факту", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, считает ли он, что был использован, чтобы подобраться к Буту."Те же самые агенты, которые подставили меня, они потом подставили Виктора Бута", - пояснил он.Вместе с тем, Ярошенко подчеркнул, не что знал лично Виктора Бута и считает, что оба дела были сфабрикованы США."Нет, я только с телевизора о нем знал", - сказал он, отвечая на вопрос, знаком ли он лично с Бутом.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html
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в мире, виктор бут, тревор рид, нью-йорк (город), таиланд, сша
12:14 28.04.2022 (обновлено: 12:17 28.04.2022)
 
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту

Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к бизнесмену Виктору Буту

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
11:55
Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США
"Так точно. Это я знаю, по факту", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, считает ли он, что был использован, чтобы подобраться к Буту.
"Те же самые агенты, которые подставили меня, они потом подставили Виктора Бута", - пояснил он.
Вместе с тем, Ярошенко подчеркнул, не что знал лично Виктора Бута и считает, что оба дела были сфабрикованы США.
"Нет, я только с телевизора о нем знал", - сказал он, отвечая на вопрос, знаком ли он лично с Бутом.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
11:50
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
 
В миреВиктор БутТревор РидНью-Йорк (город)ТаиландСША
 
 
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