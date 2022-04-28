https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:14
2022-04-28T12:14
2022-04-28T12:17
в мире
виктор бут
тревор рид
нью-йорк (город)
таиланд
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_e55f16f79348fa5dd4be447b5a21a125.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма."Так точно. Это я знаю, по факту", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, считает ли он, что был использован, чтобы подобраться к Буту."Те же самые агенты, которые подставили меня, они потом подставили Виктора Бута", - пояснил он.Вместе с тем, Ярошенко подчеркнул, не что знал лично Виктора Бута и считает, что оба дела были сфабрикованы США."Нет, я только с телевизора о нем знал", - сказал он, отвечая на вопрос, знаком ли он лично с Бутом.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html
https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html
нью-йорк (город)
таиланд
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bd27643ae2560bbe704dbd7f0beb4f4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор бут, тревор рид, нью-йорк (город), таиланд, сша
12:14 28.04.2022 (обновлено: 12:17 28.04.2022)
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к бизнесмену Виктору Буту
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Российский летчик Константин Ярошенко заявил
, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту.
Виктор Бут
был арестован в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США
. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
"Так точно. Это я знаю, по факту", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, считает ли он, что был использован, чтобы подобраться к Буту.
"Те же самые агенты, которые подставили меня, они потом подставили Виктора Бута", - пояснил он.
Вместе с тем, Ярошенко подчеркнул, не что знал лично Виктора Бута и считает, что оба дела были сфабрикованы США.
"Нет, я только с телевизора о нем знал", - сказал он, отвечая на вопрос, знаком ли он лично с Бутом.
Обмен ранее осужденного в РФ
гражданина США Тревора Рида
на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции
. В тот же день Ярошенко доставили в Москву
, где он встретился с супругой и дочерью.