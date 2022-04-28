https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html

Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту

Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту

Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:14

2022-04-28T12:14

2022-04-28T12:17

в мире

виктор бут

тревор рид

нью-йорк (город)

таиланд

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_e55f16f79348fa5dd4be447b5a21a125.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к российскому бизнесмену Виктору Буту.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма."Так точно. Это я знаю, по факту", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, считает ли он, что был использован, чтобы подобраться к Буту."Те же самые агенты, которые подставили меня, они потом подставили Виктора Бута", - пояснил он.Вместе с тем, Ярошенко подчеркнул, не что знал лично Виктора Бута и считает, что оба дела были сфабрикованы США."Нет, я только с телевизора о нем знал", - сказал он, отвечая на вопрос, знаком ли он лично с Бутом.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html

https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html

нью-йорк (город)

таиланд

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор бут, тревор рид, нью-йорк (город), таиланд, сша