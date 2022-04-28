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Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США
Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что до суда в США ему предлагали сделку под угрозой пожизненного заключения, но он отказался: не хотел... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:55
2022-04-28T12:16
в мире
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манхэттен
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что до суда в США ему предлагали сделку под угрозой пожизненного заключения, но он отказался: не хотел соглашаться на сделку с врагом и страной-агрессором."(Предложения - ред.) сделок были. Первая - это когда меня вывозили на рейсе американской авиакомпании... с территории Либерии.. Это был чартерный рейс. На основании вообще каких документов меня вывозили?" - сказал Ярошенко в интервью "Известиям"."И потом, уже в Манхеттене, перед судом, поначалу мне грозили пожизенным (заключением)... Предлагали: давайте мы вашу семью всю вывезем... давайте с нами кооперировать... Но я сказал, что не пойду на кого-то клеветать, чтобы сохранить свою жизнь". - рассказал он.Ярошенко, объясняя отказ от сделки с США до суда, подчеркнул, что не хотел соглашаться на сделку "со страной-агрессором".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html
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в мире, тревор рид, манхэттен, либерия, сша
11:55 28.04.2022 (обновлено: 12:16 28.04.2022)
 
Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США

Ярошенко рассказал, что в США ему предлагали сделку под угрозой пожизненного заключения

Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что до суда в США ему предлагали сделку под угрозой пожизненного заключения, но он отказался: не хотел соглашаться на сделку с врагом и страной-агрессором.
"(Предложения - ред.) сделок были. Первая - это когда меня вывозили на рейсе американской авиакомпании... с территории Либерии.. Это был чартерный рейс. На основании вообще каких документов меня вывозили?" - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
11:50
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
"И потом, уже в Манхеттене, перед судом, поначалу мне грозили пожизенным (заключением)... Предлагали: давайте мы вашу семью всю вывезем... давайте с нами кооперировать... Но я сказал, что не пойду на кого-то клеветать, чтобы сохранить свою жизнь". - рассказал он.
Ярошенко, объясняя отказ от сделки с США до суда, подчеркнул, что не хотел соглашаться на сделку "со страной-агрессором".

"Всю жизнь пытались нашу страну разгромить, и пойти с врагом на какую-то сделку? Я все время вспоминаю слова своего отца: сынок, в первую очередь думай о родине, а потом о себе", - отметил он.

Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
11:35
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В миреТревор РидМанхэттенЛиберияСША
 
 
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