https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html

Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США

Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что до суда в США ему предлагали сделку под угрозой пожизненного заключения, но он отказался: не хотел... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:55

2022-04-28T11:55

2022-04-28T12:16

в мире

тревор рид

манхэттен

либерия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785815380_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_71117451029881e23598825c7c6794d7.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что до суда в США ему предлагали сделку под угрозой пожизненного заключения, но он отказался: не хотел соглашаться на сделку с врагом и страной-агрессором."(Предложения - ред.) сделок были. Первая - это когда меня вывозили на рейсе американской авиакомпании... с территории Либерии.. Это был чартерный рейс. На основании вообще каких документов меня вывозили?" - сказал Ярошенко в интервью "Известиям"."И потом, уже в Манхеттене, перед судом, поначалу мне грозили пожизенным (заключением)... Предлагали: давайте мы вашу семью всю вывезем... давайте с нами кооперировать... Но я сказал, что не пойду на кого-то клеветать, чтобы сохранить свою жизнь". - рассказал он.Ярошенко, объясняя отказ от сделки с США до суда, подчеркнул, что не хотел соглашаться на сделку "со страной-агрессором".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.

https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785898196.html

манхэттен

либерия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тревор рид, манхэттен, либерия, сша