https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785901224.html

Ярошенко заявил, что в тюрьме стал забывать родной язык

Ярошенко заявил, что в тюрьме стал забывать родной язык - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что в тюрьме стал забывать родной язык

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что в тюрьме США стал забывать родной язык. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:45

2022-04-28T11:45

2022-04-28T12:16

в мире

тревор рид

сша

россия

турция

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что в тюрьме США стал забывать родной язык.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Ярошенко рассказал, что в тюрьме было мало русскоговорящих, а в последние два года, когда началась пандемия, заключенных практически не выпускали из блоков."Последние два года провел полностью среди англоговорящего населения, поэтому стал забывать и речь, слова и связующие. Конечно, тяжело сейчас перестраиваться", - сказал он в интервью "Известиям", отметившим, что Ярошенко использует в речь много "американизмов".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785899179.html

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785892251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тревор рид, сша, россия, турция