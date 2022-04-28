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Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия
Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:38
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константин ярошенко
сша
россия
состояние здоровья летчика ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только "фабрикация и фальсификация фактов".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции."Правосудия в Америке не существует как такового. Само понятие правосудия отсутствует в США", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям". Он отметил, что основывается на фактах своего дела."Никакой демократии, она тоже там отсутствует. Только ложь, фальсификация и фабрикация фактов", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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константин ярошенко, сша, россия, состояние здоровья летчика ярошенко
11:38 28.04.2022 (обновлено: 11:43 28.04.2022)
 
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия

Российский летчик Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия

Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только "фабрикация и фальсификация фактов".
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции.
"Правосудия в Америке не существует как такового. Само понятие правосудия отсутствует в США", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям". Он отметил, что основывается на фактах своего дела.
"Никакой демократии, она тоже там отсутствует. Только ложь, фальсификация и фабрикация фактов", - добавил он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
01:47
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
 
Константин ЯрошенкоСШАРоссияСостояние здоровья летчика Ярошенко
 
 
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