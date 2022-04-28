https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785899179.html
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия
Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:38
2022-04-28T11:38
2022-04-28T11:43
константин ярошенко
сша
россия
состояние здоровья летчика ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только "фабрикация и фальсификация фактов".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции."Правосудия в Америке не существует как такового. Само понятие правосудия отсутствует в США", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям". Он отметил, что основывается на фактах своего дела."Никакой демократии, она тоже там отсутствует. Только ложь, фальсификация и фабрикация фактов", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/obmen-1785849972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин ярошенко, сша, россия, состояние здоровья летчика ярошенко
11:38 28.04.2022 (обновлено: 11:43 28.04.2022)
Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия
Российский летчик Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только "фабрикация и фальсификация фактов".
Обмен ранее осужденного в РФ
гражданина США Тревора Рида
на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции
.
"Правосудия в Америке
не существует как такового. Само понятие правосудия отсутствует в США", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям
". Он отметил, что основывается на фактах своего дела.
"Никакой демократии, она тоже там отсутствует. Только ложь, фальсификация и фабрикация фактов", - добавил он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.