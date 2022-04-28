https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785899179.html

Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия

Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил об отсутствии в США понятия правосудия

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:38

2022-04-28T11:38

2022-04-28T11:43

константин ярошенко

сша

россия

состояние здоровья летчика ярошенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что само понятие правосудия в США отсутствует, только "фабрикация и фальсификация фактов".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции."Правосудия в Америке не существует как такового. Само понятие правосудия отсутствует в США", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям". Он отметил, что основывается на фактах своего дела."Никакой демократии, она тоже там отсутствует. Только ложь, фальсификация и фабрикация фактов", - добавил он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/obmen-1785849972.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин ярошенко, сша, россия, состояние здоровья летчика ярошенко