https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785898196.html
Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии
Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии
Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США, несколько... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:35
2022-04-28T11:35
2022-04-28T11:56
в мире
константин ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США, несколько суток держали связанным, били по пяткам и почкам.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции."Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней… Три агента круглые сутки (били) пятки, почки. Пытали, душили - серьезно очень, поверьте", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос об отношении к нему в Либерии перед выдачей США.Он добавил, что в Либерии перед высылкой в США его очень жестко прессовали."Если увидите комнату пыток - это не для слабонервных. Стена с арматурами торчащими, шкафчик с железками всякими", - сказал он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константин ярошенко, либерия, сша
11:35 28.04.2022 (обновлено: 11:56 28.04.2022)
Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии
Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии перед тем, как выдать США
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США, несколько суток держали связанным, били по пяткам и почкам.
Обмен ранее осужденного в РФ
гражданина США Тревора Рида
на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции
.
"Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней… Три агента круглые сутки (били) пятки, почки. Пытали, душили - серьезно очень, поверьте", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос об отношении к нему в Либерии
перед выдачей США.
Он добавил, что в Либерии перед высылкой в США его очень жестко прессовали.
"Если увидите комнату пыток - это не для слабонервных. Стена с арматурами торчащими, шкафчик с железками всякими", - сказал он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.