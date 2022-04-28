https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785898196.html

Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии

Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко рассказал, как его пытали в Либерии

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США, несколько... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:35

2022-04-28T11:35

2022-04-28T11:56

в мире

константин ярошенко

либерия

сша

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в Либерии его пытали перед тем, как выдать США, несколько суток держали связанным, били по пяткам и почкам.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции."Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней… Три агента круглые сутки (били) пятки, почки. Пытали, душили - серьезно очень, поверьте", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос об отношении к нему в Либерии перед выдачей США.Он добавил, что в Либерии перед высылкой в США его очень жестко прессовали."Если увидите комнату пыток - это не для слабонервных. Стена с арматурами торчащими, шкафчик с железками всякими", - сказал он.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html

либерия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, константин ярошенко, либерия, сша