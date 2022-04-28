https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785896708.html

Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили

Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили

Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили: арест предполагает некую официальную процедуру, которой не было. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:30

2022-04-28T11:30

2022-04-28T12:15

общество

россия

тревор рид

турция

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили: арест предполагает некую официальную процедуру, которой не было."Меня не арестовывали, меня похитили. Арест предполагает некую официальную процедуру, этого не было", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785892251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, тревор рид, турция, сша