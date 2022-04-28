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Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили
Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили: арест предполагает некую официальную процедуру, которой не было. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:30
2022-04-28T12:15
общество
россия
тревор рид
турция
сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили: арест предполагает некую официальную процедуру, которой не было."Меня не арестовывали, меня похитили. Арест предполагает некую официальную процедуру, этого не было", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785892251.html
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общество, россия, тревор рид, турция, сша
11:30 28.04.2022 (обновлено: 12:15 28.04.2022)
 
Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили

Ярошенко заявил, что его похитили, так как официальной процедуры ареста не было

Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Константин Ярошенко во время обмена. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что его не арестовали, а похитили: арест предполагает некую официальную процедуру, которой не было.
"Меня не арестовывали, меня похитили. Арест предполагает некую официальную процедуру, этого не было", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Российский летчик Константин Ярошенко прилетел в Москву
11:16
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