https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785894517.html
Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме
Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме
В американской тюрьме, где содержали Константина Ярошенко, не выдерживались никакие санитарные нормы, рассказал сам российский летчик в интервью "Известиям". РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:23
2022-04-28T11:23
2022-04-28T12:35
константин ярошенко
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В американской тюрьме, где содержали Константина Ярошенко, не выдерживались никакие санитарные нормы, рассказал сам российский летчик в интервью "Известиям".Ярошенко добавил, что заключенные не могли принимать передачи, в том числе медикаменты.Россиянин отметил, что после начала пандемии осужденных практически перестали выпускать из блоков."Последние два года провел полностью среди англоговорящего населения, поэтому стал забывать и речь, слова и связующие. Конечно, тяжело сейчас перестраиваться", — сказал он.Вспоминая обстоятельства своего задержания в Либерии, летчик отметил, что никакой формальной процедуры ареста не было, следовательно, все произошедшее можно считать похищением. Кроме того, российские власти об этом так и не уведомили, направив через два или три месяца задним числом документ "в какое-то другое посольство — румынское".Также Ярошенко рассказал, что перед выдачей в США его пытали."Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней. <…> Три агента круглые сутки (били. — Прим. ред.) пятки, почки. Пытали, душили — серьезно очень, поверьте", — сообщил россиянин.Летчик подчеркнул, что собирается через российские суды привлечь американские власти к ответственности за произошедшее с ним.Накануне Ярошенко обменяли на студента из Техаса Тревора Рида, которого Головинский суд летом 2020 года приговорил к девяти годам колонии за применение насилия к полицейским.Ярошенко осудили в США в 2011-м на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин ярошенко, в мире, тревор рид, сша, россия
11:23 28.04.2022 (обновлено: 12:35 28.04.2022)
Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме
Ярошенко рассказал о перелимите и неудовлетворительных санусловиях в американской тюрьме
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
В американской тюрьме, где содержали Константина Ярошенко, не выдерживались никакие санитарные нормы, рассказал сам российский летчик в интервью
"Известиям".
"Заключенные находятся в общих помещениях по 80-100 человек. Эта тюрьма построена в 1939 году, а сдана в эксплуатацию в 1940-м. Была рассчитана на размещение 33 заключенных. Более того, никакие санитарные нормы там вообще не выдерживаются. <...> Железные нары двухъярусные <...> Подушки были запрещены", — пояснил он.
Ярошенко добавил, что заключенные не могли принимать передачи, в том числе медикаменты.
Россиянин отметил, что после начала пандемии осужденных практически перестали выпускать из блоков.
"Последние два года провел полностью среди англоговорящего населения, поэтому стал забывать и речь, слова и связующие. Конечно, тяжело сейчас перестраиваться", — сказал он.
Вспоминая обстоятельства своего задержания в Либерии
, летчик отметил, что никакой формальной процедуры ареста не было, следовательно, все произошедшее можно считать похищением. Кроме того, российские власти об этом так и не уведомили, направив через два или три месяца задним числом документ "в какое-то другое посольство — румынское".
Также Ярошенко рассказал, что перед выдачей в США
его пытали.
"Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней. <…> Три агента круглые сутки (били. — Прим. ред.) пятки, почки. Пытали, душили — серьезно очень, поверьте", — сообщил россиянин.
Летчик подчеркнул, что собирается через российские суды привлечь американские власти к ответственности за произошедшее с ним.
Накануне Ярошенко обменяли на студента из Техаса Тревора Рида
, которого Головинский суд летом 2020 года приговорил к девяти годам колонии за применение насилия к полицейским.
Ярошенко осудили в США в 2011-м на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков.