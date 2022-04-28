https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785894517.html

Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме

Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко рассказал о тяжелых условиях в американской тюрьме

В американской тюрьме, где содержали Константина Ярошенко, не выдерживались никакие санитарные нормы, рассказал сам российский летчик в интервью "Известиям". РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:23

2022-04-28T11:23

2022-04-28T12:35

константин ярошенко

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тревор рид

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В американской тюрьме, где содержали Константина Ярошенко, не выдерживались никакие санитарные нормы, рассказал сам российский летчик в интервью "Известиям".Ярошенко добавил, что заключенные не могли принимать передачи, в том числе медикаменты.Россиянин отметил, что после начала пандемии осужденных практически перестали выпускать из блоков."Последние два года провел полностью среди англоговорящего населения, поэтому стал забывать и речь, слова и связующие. Конечно, тяжело сейчас перестраиваться", — сказал он.Вспоминая обстоятельства своего задержания в Либерии, летчик отметил, что никакой формальной процедуры ареста не было, следовательно, все произошедшее можно считать похищением. Кроме того, российские власти об этом так и не уведомили, направив через два или три месяца задним числом документ "в какое-то другое посольство — румынское".Также Ярошенко рассказал, что перед выдачей в США его пытали."Посидел на стульчике без одной ножки несколько дней. <…> Три агента круглые сутки (били. — Прим. ред.) пятки, почки. Пытали, душили — серьезно очень, поверьте", — сообщил россиянин.Летчик подчеркнул, что собирается через российские суды привлечь американские власти к ответственности за произошедшее с ним.Накануне Ярошенко обменяли на студента из Техаса Тревора Рида, которого Головинский суд летом 2020 года приговорил к девяти годам колонии за применение насилия к полицейским.Ярошенко осудили в США в 2011-м на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785903759.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785831158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин ярошенко, в мире, тревор рид, сша, россия