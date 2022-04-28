https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785892251.html

США отказывали Ярошенко в медицинской помощи, заявила Захарова

США отказывали Ярошенко в медицинской помощи, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022

США отказывали Ярошенко в медицинской помощи, заявила Захарова

США отказывали российскому летчику Константину Ярошенко в элементарной медицинской помощи и оказали ее только после того, как МИД РФ передал пакет документов на РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:16

2022-04-28T11:16

2022-04-28T11:16

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. США отказывали российскому летчику Константину Ярошенко в элементарной медицинской помощи и оказали ее только после того, как МИД РФ передал пакет документов на встрече главы ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Обмен ранее осужденного в РФ американского студента Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Ему отказывали даже в элементарных анальгетиках, когда у него выпадали зубы... Это происходило 12 лет. Он просил в связи с обострением и появлением новых болезней... оказать элементарную медицинскую помощь", - сказала Захарова в эфире "Соловьев.Live".Она подчеркнула, что простейшая медицинская процедура была предоставлена Ярошенко только спустя длительное время после его просьбы, после того, как на переговорах Лаврова с его американским коллегой российская сторона передала целый пакет документов."Только когда главы внешнеполитических ведомств двух государств обсуждали за столом переговоров, как Константину Ярошенко оказать медицинскую помощь, что-то сдвигалось", - отметила Захарова.По ее словам, большую роль сыграло в этом российское посольство в Вашингтоне, которое следило за судьбой Ярошенко каждый день, направляло ноты и писало в администрацию тюрьмы.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Находясь в тюрьме, Ярошенко неоднократно жаловался на состояние здоровья, в частности, зубную боль и давление.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785833336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тревор рид, турция, россия, сша