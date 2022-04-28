Якутия станет "пилотом" для работы с победителями президентских конкурсов
Якутия станет пилотным регионом для работы с победителями президентских конкурсов
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Якутия станет пилотным регионом для работы с победителями президентских конкурсов, заявил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков в ходе заседания Ленского клуба.
В четверг на площадке Ленского клуба обсуждены вопросы трансформации патриотического воспитания молодежи в России. В мероприятии приняли участие представители министерства просвещения РФ, Совета Федерации, российского общества "Знание", президентской платформы "Россия – страна возможностей", ВЦИОМ и другие.
"Сегодня 70% молодых людей верят, что в нашей стране возможно реализоваться в разных направлениях. Уже 50 тысяч жителей Якутии приняли участие в самых разных проектах РСВ, из них 200 человек — победители хакатонов, чемпионатов, конкурсов. Это большая "армия" людей, которые хотят, чтобы их знания заметили. Я хотел бы предложить Якутии стать пилотным регионом для работы с сообществом победителей конкурсов. Наша команда уже готова приехать в Якутию", - отметил Сериков.
По мнению главы республики Айсена Николаева, выработка подходов к воспитанию молодого поколения должна стать одной из главных задач государства. "Мы первыми в стране стали исполнять гимн – с 2019 года. Ни один мой указ не встречал такого сопротивления, как указ о патриотическом воспитании - множество негативных комментариев было инспирировано извне страны. Сейчас на нашу страну ведётся целенаправленная атака Запада, в том числе информационная. В таких условиях особенно актуальны вопросы формирования мировоззрения молодого поколения, консолидация общества вокруг единых для всех народов России духовно-нравственных ценностей", - сказал Николаев.
Глава региона подчеркнул, что у Якутии накоплен богатый опыт реализации патриотических инициатив. "Есть традиция проводить месячник патриотического воспитания. Образовательный молодежный фестиваль Muus uStar стал одним из крупнейших молодежных мероприятий Дальнего Востока, а конкурс видеооткрыток "Смотри, это Россия" сумел объединить школьников-участников из всех регионов России. В 2021 году в конкурсе приняли участие 18 тысяч школьников из всех регионов страны", - добавил он.
Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, созданный в 2019 году по инициативе главы Якутии для обсуждения актуальных вопросов развития страны и выработки нелинейных решений.