https://ria.ru/20220428/wintershall-1785943408.html

Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина

Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина - РИА Новости, 28.04.2022

Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прежнее сотрудничество между Россией и Германией невозможно. Об этом сообщил РБК. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:12

2022-04-28T14:12

2022-04-28T14:53

экономика

германия

москва

россия

газпром

wintershall

газпромбанк

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прежнее сотрудничество между Россией и Германией невозможно. Об этом сообщил РБК.По словам Мерена, компания Wintershall долго пыталась сохранить прежний уровень совместной работы, несмотря на критику, но в итоге списала активы на сумму более полутора миллиардов евро из-за потери доходов по "Северному потоку — 2" и другим совместным проектам."Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. <...> Для Германии и России этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества", — сказал Мерен журналистам.Он отметил, что поставки российского газа будет невозможно быстро возместить, поэтому компания, которая несет ответственность за крупную часть европейской энергетики, продолжит участие в уже существующих проектах с Москвой.Ранее стало известно о намерениях дистрибьютеров газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии открыть счета в рублях в "Газпромбанке" для оплаты российского топлива. Это произошло после решения "Газпрома" остановить поставки болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что София и Варшава также участвуют в транзите газа и, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785893549.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785937130.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, германия, москва, россия, газпром, wintershall, газпромбанк, северный поток — 2