https://ria.ru/20220428/wintershall-1785943408.html
Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина
Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина - РИА Новости, 28.04.2022
Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина
Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прежнее сотрудничество между Россией и Германией невозможно. Об этом сообщил РБК. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:12
2022-04-28T14:12
2022-04-28T14:53
экономика
германия
москва
россия
газпром
wintershall
газпромбанк
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прежнее сотрудничество между Россией и Германией невозможно. Об этом сообщил РБК.По словам Мерена, компания Wintershall долго пыталась сохранить прежний уровень совместной работы, несмотря на критику, но в итоге списала активы на сумму более полутора миллиардов евро из-за потери доходов по "Северному потоку — 2" и другим совместным проектам."Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. <...> Для Германии и России этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества", — сказал Мерен журналистам.Он отметил, что поставки российского газа будет невозможно быстро возместить, поэтому компания, которая несет ответственность за крупную часть европейской энергетики, продолжит участие в уже существующих проектах с Москвой.Ранее стало известно о намерениях дистрибьютеров газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии открыть счета в рублях в "Газпромбанке" для оплаты российского топлива. Это произошло после решения "Газпрома" остановить поставки болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что София и Варшава также участвуют в транзите газа и, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785893549.html
https://ria.ru/20220428/gaz-1785937130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, германия, москва, россия, газпром, wintershall, газпромбанк, северный поток — 2
14:12 28.04.2022 (обновлено: 14:53 28.04.2022)
Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина
Глава немецкой Wintershall Dea Мерен заявил о конце эры сотрудничества Москвы и Берлина