https://ria.ru/20220428/vysylka-1785957870.html

МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян

МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян - РИА Новости, 28.04.2022

МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян

Высылки российских дипломатов из разных европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, так как доступ к консульским услугам для них теперь РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:11

2022-04-28T15:11

2022-04-28T15:11

в мире

украина

санкции в отношении россии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высылки российских дипломатов из разных европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, так как доступ к консульским услугам для них теперь затруднен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Массовыми высылками дипломатических работников были затронуты и консульские отделы российских посольств, это, конечно, значительно увеличило нагрузку на сотрудников наших загранучреждений. А, соответственно, и на соотечественников это распространяется, потому что они не могут в должном объеме с той же скоростью получать услуги от наших загранучреждений", - сказала она в ходе брифинга.Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

https://ria.ru/20220422/diplomaty-1784933350.html

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в мире, украина, санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)