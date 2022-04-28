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МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян
МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян - РИА Новости, 28.04.2022
МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян
Высылки российских дипломатов из разных европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, так как доступ к консульским услугам для них теперь РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:11
2022-04-28T15:11
2022-04-28T15:11
в мире
украина
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высылки российских дипломатов из разных европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, так как доступ к консульским услугам для них теперь затруднен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Массовыми высылками дипломатических работников были затронуты и консульские отделы российских посольств, это, конечно, значительно увеличило нагрузку на сотрудников наших загранучреждений. А, соответственно, и на соотечественников это распространяется, потому что они не могут в должном объеме с той же скоростью получать услуги от наших загранучреждений", - сказала она в ходе брифинга.Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
https://ria.ru/20220422/diplomaty-1784933350.html
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в мире, украина, санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД: высылки дипломатов направлены против проживающих в Европе россиян
Мария Захарова: высылки дипломатов направлены также против проживающих в Европе россиян