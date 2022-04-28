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На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров - РИА Новости, 28.04.2022
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На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров
На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров - РИА Новости, 28.04.2022
На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров
Выброс пепла на высоту до 10 километров произошел на камчатском вулкане Карымский, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:00
2022-04-28T07:00
камчатский край
карымский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Выброс пепла на высоту до 10 километров произошел на камчатском вулкане Карымский, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).Согласно данным сайта KVERT, вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
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камчатский край, карымский район, происшествия
07:00 28.04.2022
 
На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров

На Карымском вулкане на Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров

CC BY-SA 3.0 / Igor Shpilenok / Карымский вулкан
Карымский вулкан - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Igor Shpilenok /
Карымский вулкан. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Выброс пепла на высоту до 10 километров произошел на камчатском вулкане Карымский, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Спутниковые данные KVERT показали взрывы, выбросившие пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря. Облако пепла размером 5х7 километров движется к западу, северо-западу от вулкана", – говорится в сообщении.
Согласно данным сайта KVERT, вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 11:19В России
Спасатели предупредили о мощном извержении вулкана на Камчатке
 
Камчатский крайКарымский районПроисшествия
 
 
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