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На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров

На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров - РИА Новости, 28.04.2022

На Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров

Выброс пепла на высоту до 10 километров произошел на камчатском вулкане Карымский, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:00

2022-04-28T07:00

2022-04-28T07:00

камчатский край

карымский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Выброс пепла на высоту до 10 километров произошел на камчатском вулкане Карымский, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).Согласно данным сайта KVERT, вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/kamchatka-1776678022.html

камчатский край

карымский район

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камчатский край, карымский район, происшествия