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В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов - РИА Новости, 28.04.2022
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В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов
В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов - РИА Новости, 28.04.2022
В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов
Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:59
2022-04-28T11:59
политика
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур."Пока ещё в консультациях... Хотя и тот, и другой вариант, они подразумевают участие - либо напрямую, либо через представителей. Но когда произойдёт окончательное решение, сказать пока не могу, но думаю, в эти ближайшие дни, будем ждать", - сказал Мазур журналистам.В марте газета "Коммерсант" писала о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.
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политика, россия
11:59 28.04.2022
 
В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов

В Кремле могут принять решение о губернаторских выборах 2022 года в ближайшие дни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.
"Пока ещё в консультациях... Хотя и тот, и другой вариант, они подразумевают участие - либо напрямую, либо через представителей. Но когда произойдёт окончательное решение, сказать пока не могу, но думаю, в эти ближайшие дни, будем ждать", - сказал Мазур журналистам.
В марте газета "Коммерсант" писала о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.
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