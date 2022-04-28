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В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов
В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов - РИА Новости, 28.04.2022
В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов
Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:59
2022-04-28T11:59
2022-04-28T11:59
политика
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур."Пока ещё в консультациях... Хотя и тот, и другой вариант, они подразумевают участие - либо напрямую, либо через представителей. Но когда произойдёт окончательное решение, сказать пока не могу, но думаю, в эти ближайшие дни, будем ждать", - сказал Мазур журналистам.В марте газета "Коммерсант" писала о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.
https://ria.ru/20220426/ldpr-1785572554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия
В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов
В Кремле могут принять решение о губернаторских выборах 2022 года в ближайшие дни
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.
"Пока ещё в консультациях... Хотя и тот, и другой вариант, они подразумевают участие - либо напрямую, либо через представителей. Но когда произойдёт окончательное решение, сказать пока не могу, но думаю, в эти ближайшие дни, будем ждать", - сказал Мазур журналистам.
В марте газета "Коммерсант" писала о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова
в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.