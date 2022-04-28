https://ria.ru/20220428/vybory-1785904868.html

В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов

В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов - РИА Новости, 28.04.2022

В Кремле рассказали о консультациях по вопросу губернаторских выборов

Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:59

2022-04-28T11:59

2022-04-28T11:59

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215598_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_49d5a7301fb6cf7ac78845e272869e99.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Окончательного решения по прямым выборам губернаторов пока нет, идут консультации, решение может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур."Пока ещё в консультациях... Хотя и тот, и другой вариант, они подразумевают участие - либо напрямую, либо через представителей. Но когда произойдёт окончательное решение, сказать пока не могу, но думаю, в эти ближайшие дни, будем ждать", - сказал Мазур журналистам.В марте газета "Коммерсант" писала о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.

https://ria.ru/20220426/ldpr-1785572554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия