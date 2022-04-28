https://ria.ru/20220428/vsu-1785948981.html

ВСУ почти не готовят мобилизованных перед отправкой, рассказал разведчик

ВСУ почти не готовят мобилизованных перед отправкой, рассказал разведчик - РИА Новости, 28.04.2022

ВСУ почти не готовят мобилизованных перед отправкой, рассказал разведчик

Украинские войска практически не готовят мобилизованных перед отправкой в Донбасс, рассказал журналистам получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:38

2022-04-28T14:38

2022-04-28T14:38

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

северодонецк

донбасс

сергей лавров

в мире

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска практически не готовят мобилизованных перед отправкой в Донбасс, рассказал журналистам получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик из 115-й бригады территориальной обороны Евгений Постников.Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ заканчивают зачистку городов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации."Основной подготовки не было... Мы занимались ориентированием на местности, ориентированием по картам... Это все равно, что первоклашку сейчас посадить за экзамены восьмого класса. Я раньше в армии служил, мне это приемлемо, а половина пацанов молодых - они вообще не обстрелянные… Мы не на своей земле. Те люди, которые здесь находятся, знают каждый клочок земли, каждый кустик. Слишком сложно воевать в таких условиях. Неподготовленных людей сюда бросать - это бред", - рассказал раненый.По его словам, группа украинских разведчиков, в которой он находился, попала под обстрел в районе Северодонецка. Все, кроме него, погибли. Жизнь Постникову спасли луганские врачи, неделю назад пленному исполнился 51 год."Недоработки командования есть... С учетом того, что из нашей группы еще тела не забрали, у меня возникает вопрос о планировании. Хотелось бы пообщаться с ними, при том с комитетом матерей, задать руководству вопросы при помощи прессы, как они планировали это все, почему не было согласовано ничего, почему тела убитых не могут забрать до сих пор, какая компенсация будет родственникам", - заявил Постников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220415/plennye-1783766873.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784258312.html

россия

северодонецк

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, северодонецк, донбасс, сергей лавров, в мире, вооруженные силы украины, украина