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США по-прежнему не намерены отправлять военных на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
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США по-прежнему не намерены отправлять военных на Украину, заявил Байден
США по-прежнему не намерены отправлять военных на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
США по-прежнему не намерены отправлять военных на Украину, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не отправят свои войска на Украину. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:21
2022-04-28T18:29
в мире
джозеф "бо" байден
сша
украина
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нато
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не отправят свои войска на Украину.Ранее журналисты пула Белого дома информировали, что Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины."Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", - сказал Байден в Белом доме. Он подчеркнул, что объявленная помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", - добавил президент США.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/ssha-1786004850.html
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в мире, джозеф "бо" байден, сша, украина, россия, нато
18:21 28.04.2022 (обновлено: 18:29 28.04.2022)
 
США по-прежнему не намерены отправлять военных на Украину, заявил Байден

Джо Байден заявил, что США по-прежнему не намерены отправлять своих военных на Украину

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не отправят свои войска на Украину.
Ранее журналисты пула Белого дома информировали, что Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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"Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", - сказал Байден в Белом доме. Он подчеркнул, что объявленная помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", - добавил президент США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 17:37
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
 
В миреДжозеф "Бо" БайденСШАУкраинаРоссияНАТО
 
 
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