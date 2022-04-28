https://ria.ru/20220428/voda-1785855855.html

Власти Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма

Власти Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма - РИА Новости, 28.04.2022

Власти Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым гарантированы, возобновления водной блокады полуострова никто больше не допустит, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T06:06

2022-04-28T06:06

2022-04-28T07:04

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым гарантированы, возобновления водной блокады полуострова никто больше не допустит, заявил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.По его словам, в области уже проходят задержания местных чиновников и радикалов, отдававших приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Снять ее удалось после начала российской спецоперации. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/berdyansk-1782618728.html

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

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