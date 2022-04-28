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VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" - РИА Новости, 28.04.2022
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VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" - РИА Новости, 28.04.2022
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:04
2022-04-28T17:44
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания."VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.В марте "Яндекс" заявлял, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", в том числе продажу. Компания объяснила, что хочет сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий, а также транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатор такси.VK (ранее Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой игр.
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вконтакте, экономика, технологии, яндекс
14:04 28.04.2022 (обновлено: 17:44 28.04.2022)
 
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена"

© Фото : ВКонтактеЛоготип "ВКонтакте"
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип "ВКонтакте". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания.
"VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.
В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.
В марте "Яндекс" заявлял, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", в том числе продажу. Компания объяснила, что хочет сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий, а также транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатор такси.
VK (ранее Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой игр.
Логотип VK - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:56
VK запустит российскую игровую площадку VK Play
 
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