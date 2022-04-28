https://ria.ru/20220428/vk-1785940335.html
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" - РИА Новости, 28.04.2022
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:04
2022-04-28T14:04
2022-04-28T17:44
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания."VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.В марте "Яндекс" заявлял, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", в том числе продажу. Компания объяснила, что хочет сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий, а также транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатор такси.VK (ранее Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой игр.
https://ria.ru/20220425/vk-1785297514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, экономика, технологии, яндекс
14:04 28.04.2022 (обновлено: 17:44 28.04.2022)
VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания.
"VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом
" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.
В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.
В марте "Яндекс" заявлял, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", в том числе продажу. Компания объяснила, что хочет сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий, а также транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатор такси.
VK (ранее Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники
", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club
, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой игр.