https://ria.ru/20220428/vk-1785940335.html

VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" - РИА Новости, 28.04.2022

VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:04

2022-04-28T14:04

2022-04-28T17:44

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания."VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.В марте "Яндекс" заявлял, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", в том числе продажу. Компания объяснила, что хочет сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий, а также транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатор такси.VK (ранее Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой игр.

https://ria.ru/20220425/vk-1785297514.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вконтакте, экономика, технологии, яндекс