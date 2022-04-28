Британия не выдала визу новому представителю "Россотрудничества"
Глава "Россотрудничества" Примаков: Британия не выдала визу новому представителю агентства
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что Великобритания не выдала визу новому представителю агентства. Также он отметил, что ряд стран, среди которых США, Словения, Словакия, Чехия, Черногория и Македония, приостановили сотрудничество с РФ.
"В прошлом году по сути прекратили свою работу представительства "Россотрудничества" в Великобритании, США. Там просто не осталось никого. В Британии закончилась виза у нашего представителя, а новому не дали визу", — пояснил Примаков в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что среди стран, которые приостановили сотрудничество с РФ, также оказались Словения, Словакия, Македония и Черногория.
"В Словении просто денонсировали соглашение: они направили ноту о том, что соглашение не действует, причем там же какой порядок - должны заранее оповещать о денонсации, но этого не происходит, нам приходится вывозить людей, по сути эвакуировать их оттуда - запираются на ключ наши представительства", — сказал Примаков РИА Новости.
Он подчеркнул, что высылки представителей "Россотрудничества" начались еще в прошлом году в связи с высылками российских дипломатов из ряда стран и продолжились в этом году.
"Это началось в прошлом году еще — из Чехии были высланы дипломаты и люди, которые работают при посольстве. А поскольку у нас руководитель и заместитель всегда с дипломатическим паспортом, аккредитованные как местные дипломаты, они попадают под эту высылку", — пояснил Примаков.