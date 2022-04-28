https://ria.ru/20220428/viza-1785853597.html

Британия не выдала визу новому представителю "Россотрудничества"

Британия не выдала визу новому представителю "Россотрудничества" - РИА Новости, 28.04.2022

Британия не выдала визу новому представителю "Россотрудничества"

Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что Великобритания не выдала визу новому представителю агентства. Также он отметил, что ряд... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T03:54

2022-04-28T03:54

2022-04-28T03:54

в мире

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков (россотрудничество)

великобритания

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что Великобритания не выдала визу новому представителю агентства. Также он отметил, что ряд стран, среди которых США, Словения, Словакия, Чехия, Черногория и Македония, приостановили сотрудничество с РФ.Он добавил, что среди стран, которые приостановили сотрудничество с РФ, также оказались Словения, Словакия, Македония и Черногория.Он подчеркнул, что высылки представителей "Россотрудничества" начались еще в прошлом году в связи с высылками российских дипломатов из ряда стран и продолжились в этом году."Это началось в прошлом году еще — из Чехии были высланы дипломаты и люди, которые работают при посольстве. А поскольку у нас руководитель и заместитель всегда с дипломатическим паспортом, аккредитованные как местные дипломаты, они попадают под эту высылку", — пояснил Примаков.

https://ria.ru/20220428/pismo-1785851624.html

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в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество), великобритания, россия