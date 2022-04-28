13:47 28.04.2022 (обновлено: 21:34 28.04.2022)
Американский канал опубликовал видео террористов перед атакой 11 сентября
Американский телеканал CBS впервые опубликовал видео террористов перед атакой 11 сентября
© AP Photo / Amy SancettaТеракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Amy Sancetta
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Американский телеканал CBS впервые опубликовал снятое перед терактом видео, на котором, как сообщается, запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года в США.
Как утверждает телеканал, кадры были получены британской полицией в Англии примерно через две недели после теракта 11 сентября, однако все это время не были опубликованы. На видео террористы, угнавшие самолеты, которые врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар сняты на мероприятии, описываемом в документах как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года, передает ТВ.
На видео с ужина, как отмечает телеканал, также попал гражданин Саудовской Аравии Омар аль-Баюми, подозреваемый в причастности к организации терактов. Публикуемые материалы содержались в уликах, полученных при задержании аль-Баюми менее чем через две недели после событий 11 сентября. Позднее он был освобожден.
В 20-ю годовщину событий 11 сентября президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил Министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода. Вскоре Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу Байдена документов по терактам 11 сентября.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
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