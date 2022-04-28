https://ria.ru/20220428/vertolet-1785973263.html

При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек

При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 28.04.2022

При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек

Крушение вертолета в Саратовской области произошло из-за сближения двух машин в воздухе, сообщили в Центральном военном округе. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:08

2022-04-28T16:08

2022-04-28T17:31

саратовская область

происшествия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Крушение вертолета в Саратовской области произошло из-за сближения двух машин в воздухе, сообщили в Центральном военном округе.На месте ЧП работает комиссия ВКС России.Как ранее написал в своем Telegram зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин, всего в вертолете находились три человека. Со ссылкой на сотрудников Центра медицины катастроф он сообщил, что при аварии 26-летний летчик выпрыгнул с парашютом, упавшая машина сгорела, в ней нашли тело погибшего. Местонахождение третьего пострадавшего пока неизвестно.О ЧП агентству рассказали в экстренных службах. По словам собеседника РИА Новости, в районе Кумысной поляны в Саратове в 13:53 мск "произошло столкновение двух учебных вертолетов". Позднее о крушении одного вертолета сообщила агентству пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева, заявив, что никакого столкновения не было.

https://ria.ru/20220428/vertolet-1785959550.html

саратовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саратовская область, происшествия