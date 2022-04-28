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При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 28.04.2022
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При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек
При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 28.04.2022
При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек
Крушение вертолета в Саратовской области произошло из-за сближения двух машин в воздухе, сообщили в Центральном военном округе. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:08
2022-04-28T17:31
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Крушение вертолета в Саратовской области произошло из-за сближения двух машин в воздухе, сообщили в Центральном военном округе.На месте ЧП работает комиссия ВКС России.Как ранее написал в своем Telegram зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин, всего в вертолете находились три человека. Со ссылкой на сотрудников Центра медицины катастроф он сообщил, что при аварии 26-летний летчик выпрыгнул с парашютом, упавшая машина сгорела, в ней нашли тело погибшего. Местонахождение третьего пострадавшего пока неизвестно.О ЧП агентству рассказали в экстренных службах. По словам собеседника РИА Новости, в районе Кумысной поляны в Саратове в 13:53 мск "произошло столкновение двух учебных вертолетов". Позднее о крушении одного вертолета сообщила агентству пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева, заявив, что никакого столкновения не было.
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саратовская область, происшествия
16:08 28.04.2022 (обновлено: 17:31 28.04.2022)
 
При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек

В ЦВО подтвердили гибель пилота вертолета при жесткой посадке под Саратовом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛегкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У"
Легкий учебно-тренировочный вертолет Ансат-У - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Крушение вертолета в Саратовской области произошло из-за сближения двух машин в воздухе, сообщили в Центральном военном округе.

"Двадцать восьмого апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, <...> один получил повреждение и совершил жесткую посадку. В результате жесткой посадки один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме".

Центральный военный округ
На месте ЧП работает комиссия ВКС России.
Как ранее написал в своем Telegram зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин, всего в вертолете находились три человека. Со ссылкой на сотрудников Центра медицины катастроф он сообщил, что при аварии 26-летний летчик выпрыгнул с парашютом, упавшая машина сгорела, в ней нашли тело погибшего. Местонахождение третьего пострадавшего пока неизвестно.
О ЧП агентству рассказали в экстренных службах. По словам собеседника РИА Новости, в районе Кумысной поляны в Саратове в 13:53 мск "произошло столкновение двух учебных вертолетов". Позднее о крушении одного вертолета сообщила агентству пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева, заявив, что никакого столкновения не было.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:15
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
 
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