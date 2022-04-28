16:08 28.04.2022 (обновлено: 17:31 28.04.2022)
При жесткой посадке вертолета в Саратовской области погиб человек
В ЦВО подтвердили гибель пилота вертолета при жесткой посадке под Саратовом
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Крушение вертолета в Саратовской области произошло из-за сближения двух машин в воздухе, сообщили в Центральном военном округе.
"Двадцать восьмого апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, <...> один получил повреждение и совершил жесткую посадку. В результате жесткой посадки один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме".
Как ранее написал в своем Telegram зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин, всего в вертолете находились три человека. Со ссылкой на сотрудников Центра медицины катастроф он сообщил, что при аварии 26-летний летчик выпрыгнул с парашютом, упавшая машина сгорела, в ней нашли тело погибшего. Местонахождение третьего пострадавшего пока неизвестно.
О ЧП агентству рассказали в экстренных службах. По словам собеседника РИА Новости, в районе Кумысной поляны в Саратове в 13:53 мск "произошло столкновение двух учебных вертолетов". Позднее о крушении одного вертолета сообщила агентству пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева, заявив, что никакого столкновения не было.