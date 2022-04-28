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Появилось видео с места падения вертолета в Саратове - РИА Новости, 28.04.2022
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Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове - РИА Новости, 28.04.2022
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
"Известия" опубликовали видео с места падения учебного вертолета в районе парка Кумысная поляна в Саратове. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:15
2022-04-28T15:15
происшествия
саратов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места падения учебного вертолета в районе парка Кумысная поляна в Саратове.На кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели. После падения началось возгорание, с которым уже справились пожарные.Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что во время выполнения учебного полета на территории Кумысной поляны упал вертолет. По его словам, экипаж покинул воздушное судно при помощи парашютов. Одного из пилотов уже нашли живым, информация о его состоянии уточняется.При этом, как заявили РИА Новости в экстренных службах, в воздухе столкнулись два учебных вертолета.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/vertolet-1783965682.html
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происшествия, саратов
15:15 28.04.2022
 
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове

Опубликовано видео с места падения учебного вертолета в Саратове

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места падения учебного вертолета в районе парка Кумысная поляна в Саратове.
На кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели. После падения началось возгорание, с которым уже справились пожарные.
Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что во время выполнения учебного полета на территории Кумысной поляны упал вертолет. По его словам, экипаж покинул воздушное судно при помощи парашютов. Одного из пилотов уже нашли живым, информация о его состоянии уточняется.
При этом, как заявили РИА Новости в экстренных службах, в воздухе столкнулись два учебных вертолета.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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В результате крушения вертолета на Кубани погиб человек
 
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