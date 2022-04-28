https://ria.ru/20220428/vertolet-1785959550.html
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове - РИА Новости, 28.04.2022
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
"Известия" опубликовали видео с места падения учебного вертолета в районе парка Кумысная поляна в Саратове. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:15
2022-04-28T15:15
2022-04-28T15:15
происшествия
саратов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места падения учебного вертолета в районе парка Кумысная поляна в Саратове.На кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели. После падения началось возгорание, с которым уже справились пожарные.Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что во время выполнения учебного полета на территории Кумысной поляны упал вертолет. По его словам, экипаж покинул воздушное судно при помощи парашютов. Одного из пилотов уже нашли живым, информация о его состоянии уточняется.При этом, как заявили РИА Новости в экстренных службах, в воздухе столкнулись два учебных вертолета.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/vertolet-1783965682.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
Опубликовано видео с места падения учебного вертолета в Саратове