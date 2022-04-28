https://ria.ru/20220428/vertolet-1785952154.html
Мэр Саратова подтвердил падение вертолета
Мэр Саратова подтвердил падение вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
Мэр Саратова подтвердил падение вертолета
Вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время выполнения учебного полета, один пилот найден живым, сообщил мэр города Михаил Исаев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:51
2022-04-28T14:51
2022-04-28T16:20
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время выполнения учебного полета, один пилот найден живым, сообщил мэр города Михаил Исаев.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области."На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", — написал Исаев в телеграм-канале.Он уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.
https://ria.ru/20220428/vertolet-1785951605.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
14:51 28.04.2022 (обновлено: 16:20 28.04.2022)
Мэр Саратова подтвердил падение вертолета
Мэр Саратова подтвердил падение вертолета, экипаж покинул борт