https://ria.ru/20220428/vertolet-1785952154.html

Мэр Саратова подтвердил падение вертолета

Мэр Саратова подтвердил падение вертолета - РИА Новости, 28.04.2022

Мэр Саратова подтвердил падение вертолета

Вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время выполнения учебного полета, один пилот найден живым, сообщил мэр города Михаил Исаев. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:51

2022-04-28T14:51

2022-04-28T16:20

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время выполнения учебного полета, один пилот найден живым, сообщил мэр города Михаил Исаев.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области."На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", — написал Исаев в телеграм-канале.Он уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.

https://ria.ru/20220428/vertolet-1785951605.html

саратовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область