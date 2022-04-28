https://ria.ru/20220428/vertolet-1785951605.html

В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета

В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета - РИА Новости, 28.04.2022

В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета

Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:49

2022-04-28T14:49

2022-04-28T19:07

происшествия

саратовская область

саратов

михаил исаев

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, "двоим пилотам удалось катапультироваться".Мэр города Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что одного из пилотов нашли живым."На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов", — написал он в телеграм-канале.Глава города уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.

https://ria.ru/20211227/mi-2-1765667958.html

саратовская область

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, саратов, михаил исаев, россия