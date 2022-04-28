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В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
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В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета
Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:49
2022-04-28T19:07
происшествия
саратовская область
саратов
михаил исаев
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, "двоим пилотам удалось катапультироваться".Мэр города Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что одного из пилотов нашли живым."На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов", — написал он в телеграм-канале.Глава города уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.
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происшествия, саратовская область, саратов, михаил исаев, россия
14:49 28.04.2022 (обновлено: 19:07 28.04.2022)
 
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета

В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два учебных вертолета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчебно-тренировочные вертолеты "Ансат-У"
Учебно-тренировочные вертолеты Ансат-У - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В 13:53 мск произошло столкновение двух учебных вертолетов", — заявил собеседник агентства.

По его словам, "двоим пилотам удалось катапультироваться".
Мэр города Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что одного из пилотов нашли живым.
"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов", — написал он в телеграм-канале.
Глава города уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.
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ПроисшествияСаратовская областьСаратовМихаил ИсаевРоссия
 
 
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