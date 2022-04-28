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В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета
Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:49
2022-04-28T14:49
2022-04-28T19:07
происшествия
саратовская область
саратов
михаил исаев
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, "двоим пилотам удалось катапультироваться".Мэр города Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что одного из пилотов нашли живым."На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов", — написал он в телеграм-канале.Глава города уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, саратовская область, саратов, михаил исаев, россия
14:49 28.04.2022 (обновлено: 19:07 28.04.2022)
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета
В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два учебных вертолета
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13:53 мск произошло столкновение двух учебных вертолетов", — заявил собеседник агентства.
По его словам, "двоим пилотам удалось катапультироваться".
Мэр города Михаил Исаев
, в свою очередь, сообщил
, что одного из пилотов нашли живым.
"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов", — написал он в телеграм-канале.
Глава города уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.