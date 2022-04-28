https://ria.ru/20220428/vertolet-1785948794.html

В Саратовской области упал вертолет

В Саратовской области упал вертолет - РИА Новости, 28.04.2022

В Саратовской области упал вертолет

В Саратове упал вертолет, в котором находились несколько человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:37

2022-04-28T14:37

2022-04-28T16:05

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратове упал вертолет, в котором находились несколько человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева. Она опровергла сообщения источников в экстренных службах, что в воздухе столкнулись две машины.В свою очередь, зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин написал в своем Telegram-канале, что всего в вертолете было три человека.Костин добавил, что третьего пострадавшего пока найти не могут.

https://ria.ru/20220417/mchs-1783963358.html

саратовская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область