https://ria.ru/20220428/vertolet-1785948794.html
В Саратовской области упал вертолет
В Саратовской области упал вертолет - РИА Новости, 28.04.2022
В Саратовской области упал вертолет
В Саратове упал вертолет, в котором находились несколько человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:37
2022-04-28T14:37
2022-04-28T16:05
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратове упал вертолет, в котором находились несколько человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева. Она опровергла сообщения источников в экстренных службах, что в воздухе столкнулись две машины.В свою очередь, зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин написал в своем Telegram-канале, что всего в вертолете было три человека.Костин добавил, что третьего пострадавшего пока найти не могут.
https://ria.ru/20220417/mchs-1783963358.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область
14:37 28.04.2022 (обновлено: 16:05 28.04.2022)
В Саратовской области упал вертолет
В Саратовской области упал учебный вертолет, на место падения выехали спасатели
САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратове упал вертолет, в котором находились несколько человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра города Татьяна Плющева.
Она опровергла сообщения источников в экстренных службах, что в воздухе столкнулись две машины.
"Вертолет один упал. Я вам официально заявляю про один вертолет. Никакого столкновения. <...> Там несколько людей (было в вертолете. — Прим. ред.), поиски продолжаются. Мы сейчас едем с Михаилом Александровичем (Исаевым, мэром Саратова. — Прим. ред.) на место, и будет более полная информация", — сказала собеседница агентства.
В свою очередь, зампред правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин написал
в своем Telegram-канале, что всего в вертолете было три человека.
"В 15:30 (14:30 мск) прибывшие на место сотрудники ЦМК (центра медицины катастроф) доложили, что пострадали три человека (из них. — Прим. ред.) один летчик 26 лет, состояние удовлетворительное, у него ушибы нижних конечностей, он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека", — говорится в публикации.
Костин добавил, что третьего пострадавшего пока найти не могут.