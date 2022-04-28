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"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
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"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 "Салнавак", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:03
2022-04-28T09:03
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 "Салнавак", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество "Генериум". Торговое наименование: "Салнавак" Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", - говорится в документе.Вакцина в виде спрея, вводится назально, уточняется в реестре.Минздрав России ранее сообщал, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат уже вышел в гражданский оборот.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
09:03 28.04.2022
 
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 "Салнавак"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 "Салнавак", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество "Генериум". Торговое наименование: "Салнавак" Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", - говорится в документе.
Вакцина в виде спрея, вводится назально, уточняется в реестре.
Минздрав России ранее сообщал, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат уже вышел в гражданский оборот.
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