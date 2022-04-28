https://ria.ru/20220428/vaktsina-1785865669.html
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 "Салнавак", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:03
2022-04-28T09:03
2022-04-28T09:03
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 "Салнавак", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество "Генериум". Торговое наименование: "Салнавак" Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", - говорится в документе.Вакцина в виде спрея, вводится назально, уточняется в реестре.Минздрав России ранее сообщал, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат уже вышел в гражданский оборот.
https://ria.ru/20220409/immunitet-1782641635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
Компания "Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 "Салнавак"