https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html

Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте

Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте - РИА Новости, 28.04.2022

Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:50

2022-04-28T11:50

2022-04-28T12:00

константин ярошенко

состояние здоровья летчика ярошенко

сша

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его документы отправили вместо России в Румынию.Обмен ранее осужденного в РФ Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции."Российские власти так и не уведомили (об аресте). Потом они прислали только в июле или августе подписанный задним числом документ. Отправили его в какое-то другое посольство – румынское", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785831158.html

сша

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, сша, россия