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Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте - РИА Новости, 28.04.2022
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Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:50
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константин ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его документы отправили вместо России в Румынию.Обмен ранее осужденного в РФ Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции."Российские власти так и не уведомили (об аресте). Потом они прислали только в июле или августе подписанный задним числом документ. Отправили его в какое-то другое посольство – румынское", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, сша, россия
11:50 28.04.2022 (обновлено: 12:00 28.04.2022)
 
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте

Вернувшийся из тюрьмы летчик Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте

© Фото : предоставлено адвокатом Константина ЯрошенкоРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его документы отправили вместо России в Румынию.
Обмен ранее осужденного в РФ Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции.
"Российские власти так и не уведомили (об аресте). Потом они прислали только в июле или августе подписанный задним числом документ. Отправили его в какое-то другое посольство – румынское", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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