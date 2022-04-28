https://ria.ru/20220428/uvedomlenie-1785902492.html
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:50
2022-04-28T11:50
2022-04-28T12:00
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
сша
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что в США его арестовали, не уведомив российскую сторону, а его документы отправили вместо России в Румынию.Обмен ранее осужденного в РФ Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции."Российские власти так и не уведомили (об аресте). Потом они прислали только в июле или августе подписанный задним числом документ. Отправили его в какое-то другое посольство – румынское", - сказал Ярошенко в интервью "Известиям".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785831158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, сша, россия
11:50 28.04.2022 (обновлено: 12:00 28.04.2022)
Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте
Вернувшийся из тюрьмы летчик Ярошенко заявил, что США не уведомили Россию о его аресте