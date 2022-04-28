https://ria.ru/20220428/ushi-1785905137.html

В Липецке будут судить мужчину, отрезавшего прохожему уши

В Липецке будут судить мужчину, отрезавшего прохожему уши - РИА Новости, 28.04.2022

В Липецке будут судить мужчину, отрезавшего прохожему уши

Житель Липецка, который набросился на прохожего, избил его и отрезал ему уши, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:59

2022-04-28T11:59

2022-04-28T12:09

происшествия

липецк

московская область (подмосковье)

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Житель Липецка, который набросился на прохожего, избил его и отрезал ему уши, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в ночь на 10 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры "нанес потерпевшему два удара кулаком в область лица, а затем, повалив и удерживая его на земле, ножом произвел надрез правой и левой ушных раковин". Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры, пострадавшим оказался простой прохожий, которому нападавший практически отрезал уши.Злоумышленника задержали. По факту умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, было возбуждено уголовное дело."Обвинение предъявлено ранее несудимому уроженцу города Электросталь Московской области, проживающему без регистрации в Липецке, 1989 года рождения... Изучив собранные по делу доказательства, прокурор пришел к выводу об обоснованности квалификации действий обвиняемого и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784140322.html

https://ria.ru/20210126/nasledstvo-1594625054.html

липецк

московская область (подмосковье)

липецкая область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, липецк, московская область (подмосковье), липецкая область