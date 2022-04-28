11:59 28.04.2022 (обновлено: 12:09 28.04.2022)
В Липецке будут судить мужчину, отрезавшего прохожему уши
Житель Липецка, избивший прохожего и отрезавший ему уши, предстанет перед судом
Статуя Фемиды. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Житель Липецка, который набросился на прохожего, избил его и отрезал ему уши, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в ночь на 10 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры "нанес потерпевшему два удара кулаком в область лица, а затем, повалив и удерживая его на земле, ножом произвел надрез правой и левой ушных раковин". Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры, пострадавшим оказался простой прохожий, которому нападавший практически отрезал уши.
Злоумышленника задержали. По факту умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, было возбуждено уголовное дело.
"Обвинение предъявлено ранее несудимому уроженцу города Электросталь Московской области, проживающему без регистрации в Липецке, 1989 года рождения... Изучив собранные по делу доказательства, прокурор пришел к выводу об обоснованности квалификации действий обвиняемого и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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