https://ria.ru/20220428/upravlenie-1785891545.html
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки - РИА Новости, 28.04.2022
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки
Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:16
2022-04-28T11:16
2022-04-28T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783288037_0:0:2735:1539_1920x0_80_0_0_8b20d00ba0b0d0e1ca7175df8a931dea.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783288037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81bea3837610a649c5e874a51f2d9160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
11:16 28.04.2022 (обновлено: 11:18 28.04.2022)
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки
Российские ракетные войска поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки