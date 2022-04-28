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ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/upravlenie-1785891545.html
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки - РИА Новости, 28.04.2022
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки
Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:16
2022-04-28T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
11:16 28.04.2022 (обновлено: 11:18 28.04.2022)
 
ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки

Российские ракетные войска поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он.
Осколки ракеты Точка-У во дворе спортивной школы Херсона - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
10:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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