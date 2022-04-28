https://ria.ru/20220428/upravlenie-1785891545.html

ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки

ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки - РИА Новости, 28.04.2022

ВС России поразили 18 украинских пунктов управления войсками за сутки

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:16

2022-04-28T11:16

2022-04-28T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 18 пунктов управления украинских войск и другие объекты, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина