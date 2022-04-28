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Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1786048114.html
Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины
Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 29.04.2022
Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины
Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T23:38
2022-04-29T02:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
джон корнин
владимир путин
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования.Проект, который предусматривает упрощение механизма передачи оборонной техники Украине и другим странам Восточной Европы, был одобрен большинством голосов. Сенат одобрил соответствующий документ в начале апреля, и теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.Одобренный обеими палатами конгресса проект закона о ленд-лизе для Украины призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины, заявила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием. По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации ситуации, только "подбрасывают" оружие на Украину.
https://ria.ru/20220428/ukraina-1786016556.html
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в мире, джо байден, джон корнин, владимир путин, украина, сша, россия, нато, конгресс сша
23:38 28.04.2022 (обновлено: 02:03 29.04.2022)
 
Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Прибытие партии военной помощи США в Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Проект, который предусматривает упрощение механизма передачи оборонной техники Украине и другим странам Восточной Европы, был одобрен большинством голосов. Сенат одобрил соответствующий документ в начале апреля, и теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Одобренный обеими палатами конгресса проект закона о ленд-лизе для Украины призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины, заявила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием. По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации ситуации, только "подбрасывают" оружие на Украину.
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