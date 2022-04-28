https://ria.ru/20220428/ukraina-1786048114.html

Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 29.04.2022

Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-28T23:38

2022-04-28T23:38

2022-04-29T02:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования.Проект, который предусматривает упрощение механизма передачи оборонной техники Украине и другим странам Восточной Европы, был одобрен большинством голосов. Сенат одобрил соответствующий документ в начале апреля, и теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.Одобренный обеими палатами конгресса проект закона о ленд-лизе для Украины призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины, заявила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием. По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации ситуации, только "подбрасывают" оружие на Украину.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1786016556.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, джон корнин, владимир путин, украина, сша, россия, нато, конгресс сша