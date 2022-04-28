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Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022
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Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова
Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:24
2022-04-28T23:41
в мире
киев
одесса
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что через несколько дней исполнится восемь лет со дня этой страшной трагедии."Это чудовищное преступление до сих пор не раскрыто, не расследовано. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен", — написала она.Представитель МИД напомнила, что в мае 2014 года украинские националисты с демонстративной жестокостью расправились с согражданами, которые протестовали против национал-радикальных сил, пришедших к власти в результате инспирированного Западом вооруженного госпереворота в Киеве. Тогда 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли при падении с верхних этажей подожженного нацистами Дома профсоюзов.
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в мире, киев, одесса, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
23:24 28.04.2022 (обновлено: 23:41 28.04.2022)
 
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова

Захарова заявила, что Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

© РИА НовостиСтолкновения в Одессе 2 мая 2014 года
Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости
Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что через несколько дней исполнится восемь лет со дня этой страшной трагедии.
"Это чудовищное преступление до сих пор не раскрыто, не расследовано. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен", — написала она.
Представитель МИД напомнила, что в мае 2014 года украинские националисты с демонстративной жестокостью расправились с согражданами, которые протестовали против национал-радикальных сил, пришедших к власти в результате инспирированного Западом вооруженного госпереворота в Киеве. Тогда 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли при падении с верхних этажей подожженного нацистами Дома профсоюзов.
 
В миреКиевОдессаУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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