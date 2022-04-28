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Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова
Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:24
2022-04-28T23:24
2022-04-28T23:41
в мире
киев
одесса
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что через несколько дней исполнится восемь лет со дня этой страшной трагедии."Это чудовищное преступление до сих пор не раскрыто, не расследовано. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен", — написала она.Представитель МИД напомнила, что в мае 2014 года украинские националисты с демонстративной жестокостью расправились с согражданами, которые протестовали против национал-радикальных сил, пришедших к власти в результате инспирированного Западом вооруженного госпереворота в Киеве. Тогда 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли при падении с верхних этажей подожженного нацистами Дома профсоюзов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, одесса, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
23:24 28.04.2022 (обновлено: 23:41 28.04.2022)
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова
Захарова заявила, что Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году