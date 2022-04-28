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Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова

Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022

Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова

Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:24

2022-04-28T23:24

2022-04-28T23:41

в мире

киев

одесса

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина и Запад закрывают глаза на преступление в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия будет добиваться наказания всех, кто к нему причастен, заявила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что через несколько дней исполнится восемь лет со дня этой страшной трагедии."Это чудовищное преступление до сих пор не раскрыто, не расследовано. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен", — написала она.Представитель МИД напомнила, что в мае 2014 года украинские националисты с демонстративной жестокостью расправились с согражданами, которые протестовали против национал-радикальных сил, пришедших к власти в результате инспирированного Западом вооруженного госпереворота в Киеве. Тогда 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли при падении с верхних этажей подожженного нацистами Дома профсоюзов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, одесса, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова