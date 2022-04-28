https://ria.ru/20220428/ukraina-1786037621.html

Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах

Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах - РИА Новости, 28.04.2022

Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах

Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:37

2022-04-28T21:37

2022-04-28T21:37

обострение ситуации в днр и лнр

харьков

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национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

россия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века"."В Харькове - в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 - и в Одессе - в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 - неонацисты, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html

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одесса

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьков, одесса, в мире, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, россия