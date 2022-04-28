https://ria.ru/20220428/ukraina-1786037621.html
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах
Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:37
2022-04-28T21:37
2022-04-28T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
харьков
одесса
в мире
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века"."В Харькове - в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 - и в Одессе - в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 - неонацисты, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html
харьков
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_86c99515b99a35441876360b563cafd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, одесса, в мире, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, россия
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах
Минобороны: украинские боевики разместили тяжелое оружие в школах в Харькове и Одессе