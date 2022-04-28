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Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1786037621.html
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах
Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:37
2022-04-28T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
харьков
одесса
в мире
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
россия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века"."В Харькове - в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 - и в Одессе - в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 - неонацисты, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал генерал.
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харьков, одесса, в мире, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, россия
21:37 28.04.2022
 
Украинские боевики размещают тяжелое оружие в школах и жилых домах

Минобороны: украинские боевики разместили тяжелое оружие в школах в Харькове и Одессе

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, "боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века".
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 18:54
Правительство Германии подтвердило, что неонацисты помогают Украине
Харькове - в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 - и в Одессе - в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 - неонацисты, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал генерал.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковОдессаВ миреНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевРоссия
 
 
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