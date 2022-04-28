https://ria.ru/20220428/ukraina-1786029178.html

ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны

ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.04.2022

ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада с ракетами и командный пункт, заявил официальный РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:13

2022-04-28T20:13

2022-04-28T20:13

обострение ситуации в днр и лнр

украина

войска воздушно-космической обороны

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада с ракетами и командный пункт, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал он.

https://ria.ru/20220428/tochka-u-1786026973.html

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Наталья Макарова

украина, войска воздушно-космической обороны, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)