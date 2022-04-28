https://ria.ru/20220428/ukraina-1786029178.html
ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны
ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.04.2022
ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада с ракетами и командный пункт, заявил официальный РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:13
2022-04-28T20:13
2022-04-28T20:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
войска воздушно-космической обороны
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада с ракетами и командный пункт, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал он.
https://ria.ru/20220428/tochka-u-1786026973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, войска воздушно-космической обороны, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, заявили в Минобороны
Минобороны: ВКС за сутки поразили 76 военных объектов Украины, в том числе командный пункт