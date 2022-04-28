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Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:03
2022-04-28T19:03
в мире
украина
сша
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции РФ, следует из распространенного заявления Белого дома.Согласно документу, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".Кроме того, Байден запросил у конгресса дополнительные 8,5 миллиарда на экономическую помощь Киеву, которая пойдет в том числе на поддержку бизнеса, а также "противодействие дезинформации и пропаганде России".Также часть данных средств - 500 миллионов долларов - предполагается потратить на поддержку внутреннего производства сельскохозяйственной продукции в условиях перебоев на мировом рынке, спровоцированных, по мнению Вашингтона, событиями на Украине.
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785998320.html
https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html
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в мире, украина, сша, джо байден, конгресс сша
19:03 28.04.2022
 
Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Байден запросил у конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции РФ, следует из распространенного заявления Белого дома.
Согласно документу, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".
Кроме того, Байден запросил у конгресса дополнительные 8,5 миллиарда на экономическую помощь Киеву, которая пойдет в том числе на поддержку бизнеса, а также "противодействие дезинформации и пропаганде России".
Также часть данных средств - 500 миллионов долларов - предполагается потратить на поддержку внутреннего производства сельскохозяйственной продукции в условиях перебоев на мировом рынке, спровоцированных, по мнению Вашингтона, событиями на Украине.
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