https://ria.ru/20220428/ukraina-1786020281.html

Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:03

2022-04-28T19:03

2022-04-28T19:03

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джо байден

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции РФ, следует из распространенного заявления Белого дома.Согласно документу, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".Кроме того, Байден запросил у конгресса дополнительные 8,5 миллиарда на экономическую помощь Киеву, которая пойдет в том числе на поддержку бизнеса, а также "противодействие дезинформации и пропаганде России".Также часть данных средств - 500 миллионов долларов - предполагается потратить на поддержку внутреннего производства сельскохозяйственной продукции в условиях перебоев на мировом рынке, спровоцированных, по мнению Вашингтона, событиями на Украине.

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785998320.html

https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, джо байден, конгресс сша