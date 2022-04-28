https://ria.ru/20220428/ukraina-1786016556.html
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства - РИА Новости, 28.04.2022
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства
Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:49
2022-04-28T18:49
2022-04-28T19:14
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сша
администрация президента сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО, следует из распространенного заявления Белого дома.Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".
https://ria.ru/20220428/pomosch-1786012474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, администрация президента сша, в мире, джо байден
18:49 28.04.2022 (обновлено: 19:14 28.04.2022)
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства
Белый дом: запрошенные для Украины допсредства пойдут на новые поставки вооружений