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Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1786016556.html
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства - РИА Новости, 28.04.2022
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства
Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:49
2022-04-28T19:14
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сша
администрация президента сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО, следует из распространенного заявления Белого дома.Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".
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украина
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украина, сша, администрация президента сша, в мире, джо байден
18:49 28.04.2022 (обновлено: 19:14 28.04.2022)
 
Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства

Белый дом: запрошенные для Украины допсредства пойдут на новые поставки вооружений

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО, следует из распространенного заявления Белого дома.
Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 18:27
Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСШААдминистрация президента СШАВ миреДжо Байден
 
 
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