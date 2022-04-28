https://ria.ru/20220428/ukraina-1786016556.html

Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства

Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства - РИА Новости, 28.04.2022

Белый дом рассказал, на что пойдут запрошенные для Украины допсредства

Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:49

2022-04-28T18:49

2022-04-28T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

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администрация президента сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины пойдут в том числе на новые поставки артиллерии, бронетехники, противотанковых вооружений и ПВО, следует из распространенного заявления Белого дома.Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786012474.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, администрация президента сша, в мире, джо байден