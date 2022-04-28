https://ria.ru/20220428/ukraina-1785999472.html

Зеленский обсудил с премьером Болгарии вопрос ремонта военной техники

Зеленский обсудил с премьером Болгарии вопрос ремонта военной техники - РИА Новости, 28.04.2022

Зеленский обсудил с премьером Болгарии вопрос ремонта военной техники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Болгарии Кириллом Петковым взаимодействие по ремонту украинской военной техники на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:43

2022-04-28T17:43

2022-04-28T18:35

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Болгарии Кириллом Петковым взаимодействие по ремонту украинской военной техники на болгарских предприятиях."Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии обсудили налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компании, и болгарской экономики, а для нас очень важны качество и сроки", - сказал Зеленский в четверг на брифинге по итогам переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, болгария, россия, владимир зеленский