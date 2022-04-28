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Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:37
2022-04-28T17:56
украина
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула Белого дома.Согласно этой информации, новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.В четверг в скором времени Байден выступит с речью о ситуации на Украине, в ходе которой, как ожидается, он объявит о новых мерах поддержки страны.
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украина, в мире, сша, джо байден, конгресс сша
17:37 28.04.2022 (обновлено: 17:56 28.04.2022)
 
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Байден запросит у конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула Белого дома.
Согласно этой информации, новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В четверг в скором времени Байден выступит с речью о ситуации на Украине, в ходе которой, как ожидается, он объявит о новых мерах поддержки страны.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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