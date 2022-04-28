https://ria.ru/20220428/ukraina-1785996675.html
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:37
2022-04-28T17:37
2022-04-28T17:56
украина
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779521_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ded2e8e4b803691ff87163321fe0bcf3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула Белого дома.Согласно этой информации, новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.В четверг в скором времени Байден выступит с речью о ситуации на Украине, в ходе которой, как ожидается, он объявит о новых мерах поддержки страны.
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785998320.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea10b626694de997ac20ce54ca93b605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, джо байден, конгресс сша
17:37 28.04.2022 (обновлено: 17:56 28.04.2022)
Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Байден запросит у конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов на поддержку Украины