https://ria.ru/20220428/ukraina-1785996675.html

Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Байден запросит у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:37

2022-04-28T17:37

2022-04-28T17:56

украина

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джо байден

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщают в четверг журналисты пула Белого дома.Согласно этой информации, новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.В четверг в скором времени Байден выступит с речью о ситуации на Украине, в ходе которой, как ожидается, он объявит о новых мерах поддержки страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, сша, джо байден, конгресс сша